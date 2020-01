Frankie Morello Milano apre la prima boutique monomarca in via Verri

Uno spazio di 280 mq sviluppati su due piani che si affaccia sul quadrilatero della moda con 3 importanti vetrine. E’ la prima boutique monomarca Frankie Morello in via Verri 4. Urbana, artistica, apparentemente incompleta ma definita in ogni dettaglio. Il progetto utilizza frammenti di materiali di scarto dalla ristrutturazione dello spazio preesistente, giocando su armoniosi contrasti che vedono convivere il vetro satinato, l’acciaio, il ferro, il cemento e il legno. Un ambiente neutro che rispecchia appieno la filosofia del brand che esalta il difetto come dettaglio artistico. Uno spazio che mette in contrapposizione il passato e il futuro, che indaga l’anima del marchio con la personale interpretazione di ricerca e modernità di Damir Doma che dalla stagione SS20 ne guida la direzione artistica. Il racconto, fatto di vuoti e sospensioni, di trasparenze e opacità si svela nel contrasto di colori che in modo deciso passano dal bianco al giallo fino al nero, stimolando i valori tattili, visivi ed emozionali. A partire da gennaio il negozio ospiterà le collezioni SS20 uomo e donna, abbigliamento e accessori.