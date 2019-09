Gentryportofino, al Museo del Novecento di Milano la nuova collezione SS 2020

A ospitare questa mise en scène firmata Gentryportofino è stato il Museo del Novecento di Milano nella Sala Fontana. Una location che sublima la dicotomia del Silent Sun: da un lato lo stile minimalista dello spazio museale, dall’altro la luce calda, estiva, dell’allestimento, tra lemon trees e i colori della collezione. La presentazione sarà come una light conversation sensoriale, una lenta passeggiata dove indugiare tra gli abiti immersi in una limonaia, tra leggiadre modelle su altalene che sanno di estate, avvolti dai profumi di agrumi e dai freschi sapori del catering, sulle note sperimentali del sound mediterraneo. L’invito all’evento diventa così un invito all’evasione onirica a partire dal biglietto stesso: una postcard con una donna stilizzata dai contorni evanescenti, eterea come l’eleganza di Gentryportofino. Quasi un dipinto cartolina che darà l’accesso esclusivo alla “mostra” della Spring Summer. Chiamata non a caso “Calore Nordico” la collezione è un ossimoro sartoriale che oscilla tra gli opposti elevando la femminilità, in un métissage con tocchi raw, tra tuniche e macro maglie effetto rete da pesca couture, sinuosi abiti lunghi dai toni bruciati, ma anche jumpsuit terracotta, completi candidi e coat-dress di lino grezzo. Un mescolìo di micro e macro, di yin e yang, di femminile e maschile, il tutto ovattato, sfumato e dégradé come il silent sun.