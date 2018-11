Il successo di Matchless grazie agli investimenti in innovazione

Grazie all'investimento sul digitale, cresce il successo di Matchless che, con i fratelli Malenotti, si è trasformato da produttore di motocicli a brand della moda che veste Hollywood.

Cosa hanno in comune i beniamini di Star Wars, gli Avengers, Terminator, 007, Batman e Superman? Inossano tutti capi d'abbigliamento made in Matchless, marchio inglese, ma con produzione totalemente in Italia.

L'azienda Matchless era una delle più antiche case motociclistiche britanniche, è stata fondata infatti nel 1899. La sede della società e il luogo di produzione erano a Londra. Poi, nel 1966, ha chiuso, ma il marchio Matchless è rimasto un'icona. Anche perché l'azienda non produceva solo motocicli, amati dai più grandi divi di Hollywood, da James Dean a Marlon Brando, ma anche le immortali giacche di pelle, simbolo dei 'ragazzi ribelli' degli anni '60 e '70.

Ed è proprio sulla produzione di giacche e tessuti tecnici che ha deciso di puntare la nuova Matchless, quando nella proprietà sono entranti, i fratelli Malenotti, nel 2012, dopo aver concluso l'avventura Belstaff. Grazie al loro impegno il brand è rinato e i capi d'abbigliamento Matchless sono finiti in più di 100 pellicole.

Dopo aver rilanciato il brand nella moda, il prossimo step è tornare ai motocicli, come racconta ad Affaritaliani.it il Presidente della società Michele Malenotti: "Abbiamo mixato l'innovazione del Made in Italy con un marchio heritage inglese. Con l'acquisizione del brand siamo ripartiti dalla casa di Matchless che è Londra, con un negozio monomarca. Ora abbiamo aperto anche a Milano e continueremo ad espanderci nel resto d'Europa. Il 100% dei nostri prodotti è Made in Italy e abbiamo intenzione di investire in mobilità, puntando sulle motociclette e sul bici elettriche. Grazie al nostro know how abbiamo creato dei tessuti molti innovativi e con caratteristiche tecniche uniche, ecco perché siamo stati scelti da Hollywood".

Il successo dell'iniziativa è stato immediato, come spiega ad Affaritaliani.it il Direttore Esecutivo di Matchless, Manuele Malenotti: "Dagli Stati Uniti al Medio Oriente siamo tornati a essere un marchio riconosciuto, grazie anche al fatto che abbiamo colto il cambiamento in atto anche nel mondo del Fashion provocato dal digitale. Ecco perché abbiamo deciso di investire nelle comunicazione sul nostro sito e sui social network, e nella digitalizzazione dei processi, pur preservando i 115 anni di storia dell'azienda. Riusciamo così a coinvolgere un bacino di utenza molto ampio. Abbiamo puntato inoltre anche sui negozi fisici, il nostro store milanese è infatti un luogo dove vivere un'esperienza immersiva nel brand, dove è possibile vedere le fotografie e le immagini dei film che raccontano la stroria del marchio".