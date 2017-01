Kaia Gerber volto di Marc Jacobs Beauty

Marc Jacobs Beauty è lieta di annunciare il nuovo volto del brand, Kaia Gerber, in occasione della presentazione del primo scatto della sua campagna ufficiale.

“Siamo stati molto fortunati ad aver avuto donne incredibili a rappresentare Marc Jacobs Beauty – da Edie Campbell a Jessica Lange – e siamo felicissimi di poter annoverare Kaia Gerber in questa lista. Fotografarla per la nostra campagna beauty è stato semplicemente meraviglioso. La sua bellezza, il suo fascino, la sua personalità magnetica e la sua etica lavorativa confermano che la mela non cade mai lontano dall'albero.” - Marc Jacobs

Ispirandosi alla nuova collaborazione con Kaia Gerber, Marc Jacobs Beauty presenta una linea make-up innovativa e ricca di colore. Nuove matite gel matte Highliner per gli occhi e nuove tonalità anche per MascaraO ! Mega Lash per uno sguardo sempre più seducente! E, per finire, labbra stupende per tutte grazie alle nuove, delicate nuance dei rossetti New Nudes e delle matite (P)outliner.