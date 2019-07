La moda del Mediterraneo sfila con il patrocinio dell’Ambasciata del Libano

La terza edizione della sfilata “International Couture” con il Patrocinio dell’Ambasciata del Libano in Italia, ha presentato a AltaRoma, a Pratibus district nella sezione Atelier, le creazioni couture di stilisti che hanno attraversato il mediterraneo come Missaki dal Libano, A Hummingway dall’India, Patrick Pham da Parigi e dai Paesi Bassi. I gioielli principeschi di BaroQco abbinati agli abiti della designer Polacca Natasha Pavluchenko, A’biddikkia dalla Sicilia e dalla capitale Roma Emmealcubo accompagnata in passerella dalle borse artigianali di Patty B. In apertura di "International Couture" la collezione "Sevan" presentata dal designer libanese Missak Farassian. Sevan è una collezione couture che esprime la sartorialità attraverso i ricami e racconta la bellezza del lago Sevan, un grande lago nell'Armenia orientale. Missaki Couture esibisce sulla passerella di Altaroma quattordici abiti da sera e un abito da sposa reale. Lo splendore e la magnificenza dei Gioielli vengono svelati attraverso la collezione "The Beauty Within" presentata da BaroQco sulla passerella di Altaroma. Questa collezione è una selezione di opere d'arte in diversi stili per evidenziare la diversa varietà di ciò che BaroQco rappresenta. Ogni pezzo è unico e ha la sua propria identità. "The Beauty Within" è presentata sulla passerella di International Couture insieme agli abiti da sera "Neo-Couture" di Natasha Pavluchenko. Emmealcubo ha presentato una collezione couture dall'eleganza essenziale intitolata "Archiabito" che rivela in passerella una donna contraddittoria, forte, sicura di sé e senza alcun ornamento superfluo. Abiti dalle linee rigorose ed architettoniche si contrappongono a forme organiche che si snodano in una ricerca di dettagli e di sfumature rivelando la personalità della stilista, Valentina Santilli. Sulla passerella di Altaroma La collezione di borse Evolution create dal marchio Patty B si combinano alla collezione Archiabito di Emmealcubo. Patty B di Patrizia Mattoni, è un marchio di borse artigianali che si ispira alle borse di fine Ottocento. La designer Indiana Sweta Agrawal ha creato il marchio "A Humming Way" che significa “un percorso di moda in attesa di esplorazione”. "Nymph of the Woods" è la collezione presentata dal marchio sulla passerella di Altaroma e racconta la storia di una giovane fanciulla mistica rilegata tra i libri della mitologia greca. 'Nymph of the Woods' è una collezione che rievoca la terra che custodisce colori rilassanti come la fragranza delle prime piogge: muschi legnosi sparsi come se fossero appena usciti da una foresta greca. A'biddikkia è un'azienda giovane e dinamica che si pone sul mercato come produttrice e distributrice di abbigliamento ed accessori. A'biddikkia è un aggettivo siciliano che significa la carina, la bellina. Così Giovanna Mandarano talentuosa designer, omaggia la Sua Sicilia ed in particolare le Isole Eolie dove è nato il suo marchio sfilando ad Altaroma la collezione “La Mia Panarea” che racconta atmosfere, profumi e colori tipici della costa Siciliana e delle Isole Eolie. Abiti realizzati con grafiche dai colori caldi che evocano le immagini di una cultura ricca e piena di tradizioni. La Finale di International Couture Fashion Show presenta la collezione del Parigino Patrick Pham intitolato “Pearl of the Far East”. Ventuno abiti di Haute Couture realizzati con materiali tessili fatti a mano nei più famosi villaggi di tessitura del Vietnam, insieme con accessori fatti a mano e realizzati da artigiani di Hue - la città imperiale della dinastia Nguyen del Vietnam. “International Couture” è una sfilata collettiva inserita nel calendario Atelier di Altaroma, organizzata dall’Istituto Culturale Italo Libanese. La sfilata è stata possibile per la collaborazione dello staff Face Place Academy by Pablo art director Gil Cagné per avere curato il Make-up delle modelle e Vitalities per le acconciature. Alessi & Alessi, Oronzo De Matteis. Appena pochi giorni dopo le sfilate di AltaRoma, Kiss Kuni Fashion Line, nuovo brand completamente ecosostenibile di proprietà dell’imprenditore romano Stefano Di Matteo, fa il suo ingresso ufficiale nel settore intimo e relax, con tessuti interamente in fibre naturali 100%. L’intera collezione è stata affidata dalla società Kiss Kuni alla giovane creativa e stilista Ginevra Gentilini della G&G, mentre l’immagine e la direzione artistica del brand viene affidata al maestro Mauro Giordanella, una garanzia nel settore fashion. La nuova linea è stata presentata nella splendida cornice de “Il Vecchio Borgo” di Grottaferrata in una esclusiva serata dove teatro, musica danza e moda si sono unite davanti ad un parterre di stampa e buyer internazionali.