LuisaViaRoma festeggia il 90° anniversario con Eva Herzigova e Lenny Kravitz

Ci saranno le più importanti top model degli anni Novanta a festeggiare insieme ad Andrea Panconesi, ceo di LuisaViaRoma e nipote di Luisa Jaquin che aprì una boutique di cappelli in paglia negli anni venti a Firenze, il 90° anniversario di uno dei più importanti players mondiali dell’e-commerce di accessori moda e lusso. Di acqua sotto i ponti dell’Arno ne è passata da quel lontano 1929, anno di apertura del negozio Luisa in via Roma nel pieno centro storico di Firenze. A distanza di quasi un secolo, dopo un successo mondiale che ha portato LuisaViaRoma a detenere un ruolo di prima importanza tra le società che si occupano di e-commerce, le più importanti top model mondiali degli anni Novanta si ritroveranno in un evento storico al piazzale Michelangelo di Firenze, giovedì 13 giugno, per celebrare Andrea Panconesi, il suo brand LuisaViaRoma e Carine Roitfeld, ex direttrice di Vogue, che presenterà la sua prima sfilata ufficiale CR Runway. Dall'ora del tramonto al piazzale Michelangelo, per un esclusivo cocktail, che vedrà anche la partecipazione di 1000 fortunati giovani che si sono aggiudicati l’invito dopo un sorteggio sul portale di LuisaViaRoma, fino a tarda notte, è prevista una sfilata di iconici brand della moda italiana e mondiale, e il concerto della rock star Lenny Kravitz. Oltre 5000 persone prenderanno parte alla celebrazione di una manifestazione che, nelle intenzioni di Andrea Panconesi, vuole diventare annuale, cambiando capitale europea ogni anno. Costo previsto della serata, che includerà una tre giorni di eventi, cocktail, cene e feste per gli ospiti internazionali provenienti da tutto il mondo, molti dei quali arrivati con jet privati all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, cinque milioni di euro. L’organizzazione della serata è delegata a Tommaso Buti, che guiderà uno staff composto da alcune centinaia di persone, che dovranno gestire sfilata, concerto e dinner per “soli” 400 vip all’adiacente ristorante La Loggia del Piazzale Michelangelo. In passerella, sotto la bella copia del David di Michelangelo che ammira lo skyline di Firenze, ci saranno modelle storiche degli anni Novanta tra cui Eva Herzigova Gigi Hadid Karen Elson Bella Hadid Karlie Kloss Doutzen Kroes Karolina Kurkova Noemi Lenoir Stella Maxwell Mariacarla Boscono Kate Upton Eniko Mihalcic Joan Small Lara Stone Caroline Trentini. Indosseranno iconici capi firmati da Alberta Ferretti Christian Louboutin Gucci Giorgio Armani Ermanno Scervino Balenciaga Ralph Lauren Moschino Fendi Prada Moncler Marc Jacobs Louis Vuitton Kenzo Oscar De La Renta Stella Mccartney Vivienne Westwood Givenchy MiuMiu Max Mara Versace Valentino Salvatore Ferragamo Tom Ford Yves Saint Laurent Roger Vivier Jacquemus Karl Lagerfeld Dundas Dsquared Dior Calvin Klein Bottega Veneta Burberry Alexander Mcqueen, Aquazzurra. Tra i progetti di Andrea Panconesi c’è anche quello di aprire un nuovo negozio a Firenze di 2.000 mq in via della Mattonaia, entro giugno del prossimo anno. Un nuovo spazio, un polo di aggregazione dove chi vorrà potrà associarsi dimostrando di avere interessi per argomenti comuni, quali arte, moda, cibo, beauty. I festeggiamenti per il 90° anniversario non saranno solo al Piazzale Michelangelo, ma prevedono anche iniziative speciali nella boutique fiorentina di via Roma e la pubblicazione di un libro sulla storia del negozio e della famiglia Panconesi.