Marc Jacobs lascia il marchio Marc Jacobs?

Marc Jacobs dice addio al marchio Marc Jacobs? Solo soltanto indiscrezioni ma gli ultimi fatti che hanno interessato il marchio fondato dal designer americano non escluderebbero a priori uno scenario di questo tipo. A riportare questi rumor, come si legge su www.pambianconews.com, è The Business of Fashion, secondo cui voci non confermate che arrivano direttamente dal quartier generale di Lvmh, gruppo cui fa capo il marchio, vedrebbero il designer vicino all’essere accompagnato all'uscita. Per contro, il quartier generale newyorkese del brand ha ribadito che Marc Jacobs non sarebbe mai stato così coinvolto nelle strategie future del suo marchio.

Ad alimentare le speculazioni sull’uscita di Jacobs è stata la nomina di Eric Marechalle a CEO. Il manager nel suo curriculum vanta un’esperienza di ristrutturazione di un marchio di Lvmh: è a lui che si deve la trasformazione di Kenzo da marchio che realizzava la maggior parte del proprio fatturato con i profumi, a una griffe amata dai fashionisti grazie all’arrivo alla direzione creativa di Humberto Leon e Carol Lim.

Pare però che la nomina di Marechalle abbia entusiasmato Jacobs che aveva criticato la gestione del suo predecessore Sebastian Suhl. Durante il suo mandato il marchio è stato al centro di una profonda revisione del business, con la chiusura della linea young Marc by Marc Jacobs, della licenza menswear a Staff International e del ridimensionamento sia della rete di monomarca sia del suo staff parigino.

In occasione della conference call sui risultati semestrali di Lvmh, il CFO Jean-Jacques Guiony ha parlato di un miglioramento delle vendite like for like dei monomarca, malgrado un rimbalzo della performance delle vendite complessive non sia ancora all’orizzonte, e che nonostante i conti siano ancora in rosso le prospettive future sono molto buone. Per ora è lontanissima l'Ipo messa in contro nel 2013 dopo l’addio, a 15 anni dal suo arrivo, alla direzione creativa di Louis Vuitton.