Marta Ferri firma la capsule collection per le calzature Rothy’s

Rothy’s è conosciuto in tutto il mondo per la sua esclusiva tecnologia all'avanguardia che consente di trasformare la plastica proveniente dalle bottiglie in un filato soffice e traspirante, che viene lavorato a maglia in 3D per dare forma a scarpe sostenibili, lavabili in lavatrice, senza dimenticare eleganza e comfort. Le scarpe della capsule Marta Ferri x Rothy's, fanno parte della linea Merino, che unisce la plastica riciclata proveniente dalle bottiglie e la preziosa Lana Merino dell’azienda tessile biellese Tollegno 1900. Nella capsule Marta Ferri x Rothy’s, il know how dell’azienda americana si coniuga sapientemente con la creatività raffinata, la sartorialità e l’amore per i tessuti e i colori che riflettono la personalità eclettica e lo stile unico di Marta Ferri. Un emozionante allestimento ideato e curato da Marta Ferri, in collaborazione con il laboratorio milanese G LAB, accoglieva gli ospiti della serata: le scarpe della capsule collection Marta Ferri x Rothy’s davano forma a una gigantesca gonna, che fluttuava sospesa nell’ampio living di 10 Corso Como, creando un inaspettato effetto scenico. La collezione Marta Ferri x Rothy’s si compone di due modelli: Merino Square e Merino Square Loafer – in sei vibranti tonalità cromatiche, disponibili, in esclusiva e in anticipazione mondiale, presso 10 Corso Como a Milano dal 16 settembre al 15 ottobre. Dopo tale data la collezione Marta Ferri x Rothy’s si potrà acquistare online su www.rothys.com