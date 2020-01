MICAM: Siro Badon (Assocalzaturifici) lancia "Discover Made in Italy"

DISCOVER MADE IN ITALY: A MICAM, SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPARTO CALZATURIERO, IL NUOVO PROGETTO PER VALORIZZARE LE IMPRESE CALZATURIERE ITALIANE E FACILITARE IL CONTATTO CON I BRAND INTERNAZIONALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ITALIAN ARTISAN



MICAM, in programma alla Fiera di Milano dal 16 al 19 febbraio 2020, è un appuntamento unico nel suo genere con oltre 1700 collezioni di calzature ad ogni edizione che fonde con successo business e fashion

Un supporto concreto alle aziende del comparto calzaturiero per la promozione del made in Italy nel mondo. Micam, Salone leader nel settore, lancia DISCOVER MADE IN ITALY, il progetto promosso da Assocalzaturifici in collaborazione con Italian Artisan (www.italian-artisan.com), la piattaforma B2B che favorisce l’incontro tra brand internazionali e produttori italiani.

Italian Artisan è nata nel 2015 da un’idea di David Clementoni per dare accesso all’unicità, alla flessibilità produttiva ed alla qualità Italiana, affermandosi rapidamente come il punto di riferimento per quei marchi che vogliono produrre in Italia un prodotto premium/luxury, in sinergia con le imprese locali.

“Micam sostiene l’internazionalizzazione delle PMI fornendo strumenti concreti ed innovativi - dichiara Siro Badon Presidente di Assocalzaturifici - Portare brand internazionali a produrre in Italia per avvalersi del nostro patrimonio artigianale costituito da tante eccellenze era un’esigenza avvertita dal comparto. Grazie a questa piattaforma digitale le aziende italiane possono farsi conoscere mentre per quelle internazionali vi è l’opportunità di abbattere concretamente i costi di produzione".



“In linea con la nostra missione di portare la tradizione del made in Italy nel futuro del commercio - ci dice David Clementoni CEO di Italian Artisan - siamo molto lieti di rafforzare la nostra collaborazione con Assocalzaturifici con cui condividiamo la stessa visione: sviluppare una community che condivida storia passione e abilità manifatturiera. Sono certo che insieme riusciremo ad accrescere valore e creare nuove opportunità’ per le realtà’ produttive italiane”.