Milano Fashion Week, alle sfilate meneghine due brand del Principato di Monaco

Milano è in questi giorni la capitale mondiale della moda. Un vortice di sfilate, party ed eventi a tema per lanciare le collezioni per la prossima primavera/estate 2020. Ad aprire la kermesse meneghina il 16 settembre a Palazzo Bocconi in Corso Venezia Elena Savò, stilista che con il suo entourage, ha riportato in auge l’amatissimo Denim. Direttamente dalla Monte-Carlo Fashion Week, è stata presentata la nuova capsule collection SS20 del brand monegasco Inessa Creations 4.0 direzione creativa, della giovane promessa Ines Bensalah: marchio futuristico che ha sviluppato una linea di pezzi unici fatti a mano, con una grande attenzione ai valori e ai sogni dei suoi clienti trasformando parole e idee in colori e motivi. Dato il grande successo, il giovane marchio monegasco è stato notato dal collettivo di moda globale per il suo stile audace. Le prossime collezioni saranno infatti presentate durante le settimane della moda a Parigi, New York e Tokyo. Protagonista anche la Collezione Save The Ocean – Save The Reef del brand Beach & Cashmere Monaco, disegnata dalla fondatrice e creative director Federica Nardoni Spinetta, Presidente della Camera della Moda monegasca. “Sostenibilità ed etica sono e devono essere sinonimo di moda tout court e coinvolgere tutti gli aspetti della filiera produttiva. Eco è uno stile di vita, è una questione di attitude, è un abito che si indossa con la consapevolezza di dare il proprio contributo per avere un mondo realmente migliore” commenta Federica, che con i suoi abiti ha l’obiettivo di lanciare un messaggio plastic-free, di rispetto e amore verso gli oceani e la sostenibilità ambientale. Ispirata dal suo profondo amore per il mare, la collezione comprende bikini, costumi interi, parei, abiti da spiaggia e bellissimi abiti da cocktail e da sera, associando eleganza, semplicità e modernità. La collezione presenta anche pezzi unici, dipinti a mano, dei piccoli capolavori d’arte, come i rami di coralli, con lo scopo di sensibilizzare circa l’importanza della barriera corallina come elemento vitale del nostro ecosistema. Hanno sfilato anche i brand: Alice Pons, Annarita S., Antica Sartoria by Giacomo Cinuq Doaa Gamil, Hunic Design Sisters, Laura Spreti, Lea Hansel, Mine de Rien e Sandrina Quokaj Eyewear by Claro. A fine sfilata un cocktail offerto dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia, Servizio del Governo monegasco che ha la missione di promuovere la destinazione il Principato e l'insieme delle sue entità turistiche sul territorio italiano. Protagonista dell’Opening party più esclusivo della Fashion Week, il Principato di Monaco conquista Milano, dimostrando di essere una destinazione trasversale meta del lusso e del lifestyle, fucina di creatività sempre più chic, che si contraddistingue per uno stile attento al glam e all’eleganza, senza dimenticare la vocazione green e i valori universali di rispetto per l’ambiente, dando prova quindi di essere una destinazione che si sta reinventando, ma rimanendo fedeli agli elementi che compongono il suo DNA, come annunciato in occasione del lancio della nuova campagna 2020 Monaco is FOR YOU: “Uno slogan che risuona come un invito a scoprire o riscoprire la varietà dell’offerta turistica del Principato”, come sottolinea Gloria Svezia, Direttore dell' Ufficio del Turismo di Monaco a Milano