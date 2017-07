Moda/ Gli analisti bocciano Michael Kors

Brutte notizie per Michael Kors: analisti pessimisti e tonfo del 7% in Borsa. Mkm Partners è uscito con il rating “sell” per il titolo della griffe Usa, abbassando il target price a 26 dollari (22,7 €). Le azioni del brand newyorkese hanno chiuso la seduta in flessione del 7,4% a quota 33,2 dollari. Da Roxanne Meyers, analista di Mkm Partners, Michael Kors - scrive www.pambianconews.com - potrebbe non essere in grado di rinnovarsi quanto necessario per dare nuovo impulso al business. Uno stravolgimento dell’offerta produttiva potrebbe abbassare i margini operativi della griffe, che inoltre resta ancora fortemente ancorata al canale wholesale: quest’ultimo genera oggi il 39,5% del fatturato (in calo rispetto all’incidenza del 51,5% del 2011) e, secondo le stime di Mkm Partners, manterrà una fetta del 35% nel 2020. A pesare sula performance di Borsa di Kors anche il confronto con Coach, che negli scorsi giorni ha completato l’acquisizione di Kate Spade e si prepara alla creazione di un nuovo polo del lusso a stelle e strisce. “Coach – ha spiegato sempre Roxanne Meyers – ha avviato una trasformazione senza precedenti”, processo che potrebbe mettere il gruppo al riparo “dall’effetto Amazon“. L’advisory ha indicato per il titolo di Coach il rating “buy”.

Michael Kors ha chiuso i 12 mesi al primo aprile 2017 con ricavi per 4,49 miliardi di euro (circa 4 miliardi di euro), in calo rispetto ai 4,71 dell’esercizio precedente, e utili in picchiata da 837,7 a 551,5 milioni (-34,1 per cento). Debole anche la performance del quarto trimestre fiscale, con vendite in flessione dell’11,2% a 1,06 miliardi di dollari e una perdita netta di 26,8 milioni contro con l’utile di 176,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La fashion house guidata da John Idol ha annunciato la chiusura di 100-125 vetrine full price nei prossimi due anni. Al primo aprile scorso i monomarca del brand nel mondo erano 827.