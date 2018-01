Moda, Jeckerson ancora con Canepa. Accordo sull'intimo uomo fino al 2020

Jeckerson, storico brand italiano di sportswear, rinnova ed amplia la propria offerta lifestyle estendendo il portafoglio licenze ad una esclusiva linea di underwear maschile. L’accordo di licenza con Canepa, leader mondiale nella tessitura serica di fascia alta, che già produce e distribuisce per Jeckerson gli accessori tessili, cravatte, sciarpe, foulard e pochette, e la linea di beachwear maschile, viene così rinnovato ed esteso fino al 2020. Le due aziende vicine per tradizione imprenditoriale sono state in grado di trovare un giusto equilibrio fra lo spirito di innovazione ed il rispetto per la tradizione.

“Dopo il rinnovamento e ampliamento della gamma di prodotti portato avanti negli ultimi due anni, abbiamo deciso di accelerare i nostri programmi di crescita concordando con Canepa la progettazione ed il lancio di una linea underwear”, ha commentato Gian Maria Argentini, AD di Jeckerson.

“Abbiamo scelto di farlo ampliando la nostra collaborazione con Canepa perché, forti degli ottimi riscontri ottenuti con la linea beachwear, riteniamo sia un partner di grande esperienza, all’avanguardia creativa e produttiva, che condivide con noi l’attenzione assoluta alla qualità del prodotto e della distribuzione. L’archivio storico di Canepa inoltre rappresenta per noi una straordinaria fonte creativa e di conferma del Made in Italy che abbiamo riportato con vigore e coraggio nella nostra azienda”.

“Siamo davvero felici della scelta del management di rinnovare ed ampliare la collaborazione avviata perché questo è un riconoscimento concreto della qualità di quanto fatto fino ad ora. Jeckerson è un marchio leader nel segmento sportswear e crediamo che questo progetto rappresenti una ulteriore opportunità per confermare il ruolo di Canepa come leader nella produzione di tessuti Made In Italy di qualità.”, ha spiegato invece Elisabetta Canepa, Presidente di Canepa.