Monnalisa, il grande circo alla Stazione Leopolda fa tornare tutti bambini

Il grande mondo del circo ricreato magicamente alla Stazione Leopolda di Firenze, con i suoi giocolieri e saltimbanchi, rende ancora più divertente la nuova collezione autunno inverno Monnalisa, presentata con un grande show alla presenza di buyers, stampa specializzata e addetti ai lavori. In prima fila, la fashion icon Natasha Poly, mentre la figlia Aleksandra sfilava sulla passerella. Tutti rapiti i 500 invitati dalla selezione di outfit iconici Fall/Winter 2020-2021 e dalla linea Athleisure, una nuova comodità fatta di stile vintage e capi sporty. Una linea completa per girl and boy, pensata con capi coordinati che strizzano l’occhio al passato – giacche antivento packable, felpe cropped , calze in spugna molto glam e set per la palestra. Tocchi nostalgici, ma realizzati con tessuti di nuova generazione. Blu pavone, perla, garofano e nero, capi per il guardaroba della sorellina – acceso con fiori tropicali – speculari per il maschietto, ma in versione lettering. Per entrambi, bande verticali in brillanti colori bandiera. Per lei pantaloni tecnici a zampa, top bra in jersey, leziosa antivento. Per lui, calzoncini tecnici con pantatight incorporati da abbinare con t-shirt modello football, con tanto di gilet da jogger. “Siamo molto orgogliosi della linea Athleisure, che è ispirata ad alcuni brand iconici degli anni 70-80 e ’90, ma che sfrutta le straordinarie possibilità del fashion 4.0, con tessuti tecnici straordinari che garantiscono un comfort e una versatilità impensabile finora. Ecco che l’active diventa chic e utilizzabile in tutti i momenti della giornata – ha dichiarato Barbara Bertocci, direttore creativo – arricchita da accessori sfiziosi e utili, dall’occhiale da sole, al marsupio fino alla borraccia, simbolo del nuovo modo di vivere “green” che fa onore alle nuove generazioni”. La parola d’ordine, nel guardaroba Fall Winter 2020-2021, è la contaminazione fra stili, fantasie, tendenze. I tessuti rigorosi come il principe di Galles e lo spigato del maschietto conquistano anche il guardaroba delle bambine, declinati su morbidi cappotti a vestaglia, su blazer di linea over o su pantaloni a pigiama. La seriosa eleganza dello shetland, è usata su giacconi birichini con rouches che sembrano alette. Zebrato e maculato si contendono ecopellicce così morbide da sembrare naturali. Un prezioso laminato accende d’oro o d’argento piccoli bomber o smilzi giubbetti a chiodo. I graffiti metropolitani si abbinano all’ecopelle rock. Un guardaroba che gioca col talco, il celeste, il burgundy, il blu classico, il rosso deciso, l’ardesia e il nero. I pezzi che piaceranno alle bambine sono tanti: le camicie in tulle o i top in lana che sembrano gilet; i pantaloni morbidi e cropped con bande laterali, a vita alta o in versione shorts con caldi collant; i piccoli chiodi in ecopelle, in denim ricamato o in ecomontone con colletti ricciuti come il manto degli agnellini; le gonne a fiamma, in tulle a balze e piene di plissé o con romantiche stampe allover. I capi dedicati al fratellino sono egualmente irresistibili:camicie denim con smerigliature ricamate con filo color tabacco, polo in piquet con dettagli popeline a piccoli pois, i montgomery con stampa gommata e intarsi, i pull jacquard e i pantaloni in principe di Galles con bande laterali. L’inverno arriva con un carico di elegante allegria… E per le occasioni davvero speciali, un vestito Couture per lei e un tuxedo di taglio sartoriale per lui. Per brillare, insieme. Importante svolta stilistica per Monnalisa dalla FW2020, con ampio spazio per il guardaroba boy, progettato in sintonia e coordinamento con la collezione “per lei”. Outfit specificamente pensati per il maschietto contemporaneo, ma con mood comune al resto della collezione, reinterpretati con pattern e colori complementari ma più decisi. La layette ha fiocchi, trottole e teddy bear sia in rosa che in celeste. I tocchi leziosi dedicati alla femminuccia – ruches, volants e fiocchi, diventano dandy per il maschietto – papillon, piccoli gilet, taschini da camiceria ricamati. Il segmento fino a 24 mesi, bebé, accoppia alla protagonista della collezione femminile, un’orsetta con tutù, un omologo teddy bear in versione aviatore. La prefall Monnalisa gioca con lo skyline parigino, introducendo per il maschio, righe a bacchettina che ricordano la camicia di papà e maxirighe orizzontali, oltre a varianti notturne e dinamiche, con moto e automobile vintage, nella stessa palette di colori: carta da zucchero, blu notte e bianco offwhite. Anche per il back-to-school, ispirazione college con completini formali dailywear, camicie candide profilate a contrasto, morbida maglieria con piping abbinati a piccoli stemmi. Infine, per accompagnare la sorellina vestita con uno scenografico abito Couture, un mini tuxedo di grande taglio sartoriale, con elegante collo a scialle e dettagli in raso lucido. Ma non finiscono qui le novità Fall/Winter 2020-2021. Monnalisa ha annunciato la prima apertura dell’anno con il taglio del nastro di uno spazio al quinto piano della storica Galeries Lafayette, uno dei simboli della vocazione “haute couture” della capitale francese. Il piano, dedicato all’abbigliamento junior, è oggetto di un completo restyling che terminerà dopo l’estate. “La concession in Lafayette Haussmann ci rende particolarmente orgogliosi perché rafforza e rilancia un rapporto di collaborazione iniziato nel lontano 2004 con il prestigioso department store che vanta oltre 100.000 visitatori al giorno e che nei suoi 70.000 mq dà grande visibilità ai top brand mondiali – ha dichiarato Christian Simoni, amministratore delegato - La bellezza di questo storico edificio, che attira gli amanti dell’architettura oltre che del fashion, e uno spazio rinnovato ed ampio, valorizzano al massimo le nostre collezioni, destinate in prevalenza a una clientela internazionale ed esigente”. La concession è estesa anche alle due doors di Galeries Lafayette Nizza – Nice Massena e Cap 3000. Infine la novità del nuovo sito, nuova piattaforma e-commerce e CRM, per soddisfare, coinvolgere e fidelizzare i clienti, in un’ottica omnicanale. Infatti con il 2020 è online il nuovo sito Monnalisa.com: più agile e user-friendly, con contenuti editoriali e stories creati ad hoc per rafforzare il legame con il consumatore. La nuova piattaforma e-Commerce, su soluzione Salesforce Automation, assicura una più facile fruizione dei contenuti attraverso i dispositivi mobili, maggiore velocità di risposta e una piacevole esperienza di navigazione. Per gestire al meglio le relazioni con il Cliente, Monnalisa ha rinnovato completamente il sistema di CRM, adottando anche in questo caso la piattaforma Salesforce per gestire i processi di marketing, vendita e customer service, garantendo la qualità dei dati e disponendo di un inventario aggiornato in tempo reale. Tutti i progetti digital sono stati sviluppati in ottica omnichannel per poter unificare le esperienze e i punti di contatto dei clienti via web, social, dispositivi mobili e negozi fisici. L’obiettivo è avere una customer view a 360°, offrendo così esperienze sempre più personalizzate e vicine alle esigenze del singolo.