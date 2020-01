Monticolor lancia FeelFine, il filato in cotone biologico sostenibile

Monticolor nasce nel 1993 dal know-how pluriennale e complementare di tre professionisti del tessile: Alberto Corti esperto in strategie di sviluppo commerciale, e i fratelli Fulvio e Vittorino Lanza, rispettivamente nella direzione creativa e nella gestione finanziaria. L’azienda di Montirone (BS) è cresciuta seguendo i principi fondamentali della qualità e del servizio, incrementando progressivamente la vasta gamma di filati in varie tipologie e colori, qualitativamente testati e sempre disponibili a magazzino. Una scelta coraggiosa che trova costantemente energia per evolvere di anno in anno, di collezione in collezione e creare nuove materie. Monticolor fornisce tutti i settori d’utilizzo del filato, dalla maglieria al jersey, dal tessile alla calzetteria. Nella sua sede di oltre 10.000 mq tutto il team, dall’ufficio stile al tecnologico fino al marketing, è impegnato nell’individuare le linee guida delle collezioni, anticipare i nuovi trend di mercato e soddisfare le specifiche esigenze dei clienti. A tutto questo si aggiunga una profonda conoscenza di tutta la filiera produttiva, basata sulla continua ricerca di nuove fibre, trattamenti tintoriali, processi di lavorazione inediti, punti maglia originali, strutture ricercate e tessuti innovativi che valorizzino i temi e i filati di collezione. Tecnici qualificati seguono step by step i nuovi progetti, stagione dopo stagione, diventando gli interlocutori principali delle gri­e più prestigiose. In ventisette anni, Monticolor è diventata una realtà condivisa da tante persone accomunate dalla passione di creare valore, prodotti e qualità. Dal 2008, l’azienda ha avviato Colors for Life, un programma che suggella il suo impegno nell’indirizzare i suoi prodotti e le attività connesse alla loro produzione verso un nuovo modello di sviluppo in cui convivono con uguale importanza l’attenzione per l’ambiente, il rispetto per l’uomo e la sostenibilitá economica. Una linea di filati naturali per fare moda in termini ecologici ed etici; un contributo all'ambiente ed alla salute umana che diventa una filosofia di prodotto biologico sostenibile, dall’origine al capo finito. Una Bio Philosophy con cui da più di 10 anni sostiene equità sociale e rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, rispetto dell’ambiente tramite l'impiego di tecnologie e processi che minimizzano gli inquinamenti e salvaguardano le risorse idriche; Monticolor ha aderito al progetto Detox ed ha eliminato da quest’anno tutte le emissioni di sostanze chimiche pericolose dalle proprie filiere produttive. Monticolor presenta a Pitti Filati 86 FeelFine, il primo filato in cotone biologico pilling-free, morbido, pulito ed estremamente definito per capi con la massima regolarità e leggerezza; pensato per chi ricerca in un prodotto tessile qualità e bellezza, ma anche attenzione alla salute e alla sostenibilità. FeelFine rappresenta un passo decisivo, un nuovo prodotto che esprime massima qualità ed estrema flessibilità per tutti i settori d’utilizzo, dalla maglieria al jersey, dalla tessitura alla calzetteria. “È un filato che va oltre la semplice materia prima, commenta Alberto Corti, partner di Monticolor - pensato per creare capi da amare, da indossare per la loro piacevolezza, perché donano benessere adattandosi alle situazioni e, perché no, agli stati d’animo”. E siccome benessere oggi significa anche responsabilità, FeelFine è stato concepito per rispondere a questa esigenza: 100% cotone organico fibra lunga, testato OGM-free, delicato e sicuro sulla pelle; compatto ma leggero, morbido al tatto e resistente ai lavaggi. La particolare tecnica di filatura Hairless con cui viene realizzato ne migliora le caratteristiche rendendolo più sottile e regolare.