Pinault esce da Fnac dopo vent'anni

François-Henri Pinault con la moglie Salma Hayek

Pinault lascia Fnac. A seguito dell'ingresso nel capitale della maison Giambattista Valli, la holding del magnate del lusso, Artémis, ha venduto la propria quota del 24,3% nella catena di musica, libri e tecnologia a Ceconomy (filiale ‘elettronica’ del colosso tedesco Metro) per un valore di 452 milioni di euro. Pinault deteneva le quote di Fnac Darty dagli anni '90.

La mossa - scrive http://www.pambianconews.com - arriva dopo che nel 2013 la famiglia Pinault aveva deciso, per concentrarsi sul comparto del lusso, di quotare Fnac in Borsa, nonostante si sia impegnata a restare nel capitale per 3 anni. Tale scadenza si è prolungata per completare l’operazione di acquisizione di Darty da parte di Fnac.