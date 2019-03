Piquadro e Lamborghini presentano a Ginevra lo zaino Bagmotic Special Edition

BAGMOTIC Special Edition Automobili Lamborghini è lo zaino realizzato da Piquadro in collaborazione con la celebre casa automobilistica che unisce tecnologia, design e lusso

Il marchio di accessori tech-design per business traveller Piquadro e l’azienda di supersportive di lusso Automobili Lamborghini presentano al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra lo zaino BAGMOTIC Special Edition Automobili Lamborghini, un’esclusiva capsule composta da sessantatré pezzi in cui si ritrovano tutti i valori che accomunano le due eccellenze italiane: l’attenzione al design, i contenuti altamente tecnologici e la cura per il dettaglio.

Lo zaino, concepito dal team di designer Piquadro, combina materiali tecnici tipici delle supersportive Lamborghini, come l'Alcantara e la fibra di carbonio, con un pregiato pellame pieno fiore dall’aspetto mat e dalla mano morbida e liscia. I dettagli sono d’ispirazione sportiva, come l’inserto arancio Argos sul fronte, che richiama la tipica forma a Y presente nel design Lamborghini e particolarmente evidente nei sedili delle vetture e nelle luci dei proiettori. Le funzionalità sono numerose; alcune, molto tecnologiche, ne fanno uno zaino intelligente, in grado di comunicare grazie alla tecnologia Bagmotic di Piquadro che consente l’interazione tramite cellulare. Grazie all’app Connequ lo zaino è connesso via Bluetooth allo smartphone che funziona come un allarme in caso di furto o smarrimento. All’interno dello zaino si trova una tasca specificamente pensata per contenere un powerbank che permette di ricaricare lo smartphone per induzione. In tema di sicurezza, lo zaino è dotato di una serratura a combinazione, di un cavetto antifurto e di una speciale tasca per il portafoglio con protezione RFID per evitare la clonazione delle carte di credito.

BAGMOTIC Special Edition Automobili Lamborghini: prezzo e disponibilità

Ogni zaino è reso unico ed esclusivo dalla numerazione interna riportata sulla piccola targa in carbon skin, caratteristica che contraddistingue le serie limitate delle supersportive. Il numero di zaini prodotti è 63 come l’anno di fondazione della Automobili Lamborghini e, per poterne acquistare uno, bisognerà partecipare alla vendita on line prevista per lunedì 18 marzo sul sito piquadro.com. Le prenotazioni sono già aperte nella sezione dedicata del sito ed è possibile lasciare un indirizzo email per essere avvisati quando la flash sale parte e per avere la possibilità di aggiudicarsi uno degli zaini disponibili. Il prezzo al pubblico è di 800,00 €.

«Automobili Lamborghini è un brand amatissimo in tutto il mondo e un’icona dell’eccellenza italiana nel design e nella tecnologia. - dichiara Marco Palmieri, fondatore e Presidente di Piquadro - Presentare al Salone Internazionale di Ginevra uno zaino Piquadro Lamborghini è per noi un’opportunità unica di affermare la nostra condivisione degli stessi valori e il nostro impegno costante nella ricerca per la realizzazione di prodotti che esprimano al top eleganza e performance».