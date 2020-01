Pitti Bimbo, Petit Bateau insieme a Treedom promuove una moda sostenibile

Petit Bateau, storica maison francese di abbigliamento e intimo per l’infanzia, nata nel 1893 a Troyes, nella regione della Champagne-Ardenne, e Treedom, l’unica piattaforma web al mondo per la piantumazione a distanza di alberi, si uniscono per promuovere la cultura del verde. Nel corso di una presentazione stampa, che ha coinvolto i clienti e gli amici del brand nella suggestiva location La Ménagère a Firenze, alla presenza dell'attrice Serena Autieri, in occasione della novantesima edizione di Pitti Bimbo, l'accordo ha preso forma. La condivisione di valori comuni, l’attenzione per l’ambiente attraverso piccoli gesti accessibili a tutti, hanno reso questa collaborazione del tutto naturale. Un’iniziativa che favorirà l’approccio alle tematiche green, valorizzando l’awareness aziendale e definendo una chiara presa di posizione verso il futuro. Petit Bateau, a partire da gennaio 2020, propone nelle sue boutique e negozi diretti, un kit nascita esclusivo in cotone organico con il cui acquisto sarà compresa la messa a dimora di una specie arborea nell’ambito dei progetti agroforestali di Treedom. Con il gift sarà possibile associare il nome di un bambino a un albero, un messaggio forte che lo farà crescere con una speciale sensibilità nei confronti della natura. È un dato di fatto che esiste un legame tra neonato e un piccolo albero,entrambi hanno bisogno di cure ed è un piacere vederli crescere producendo i loro frutti che rappresentano il nostro futuro. Il progetto vuole così celebrare la scelta del brand di realizzare, a partire dallo stesso anno, il 100% della collezione Newborn in cotone biologico. Dietro questa cifra c'è un impegno a lungo termine e una vera sfida: conciliare l'attenzione per l'ambiente con i requisiti di alta qualità di Petit Bateau. L'agricoltura biologica del cotone infatti ottimizza l'uso dell'acqua e preserva la qualità del suolo, la biodiversità e la salute degli agricoltori locali in una visione integrata di well-being. Del resto Petit Bateau ha sempre avuto a cuore l'ambiente e la natura nella responsabilità di creare abiti progettati in modo intelligente, fatti per durare e tramandare e nell'impegno per la tutela della salute dei bambini. Questo si riflette nella scelta rigorosa dell'Oeko-Tex Standard 100 Label sindal 2006. Piantare un albero nel nostro momento storico, dunque, non rappresenta solo un gesto fine a sé stesso, ma collegarlo alla nascita può essere un messaggio forte di consapevolezza nonché un simbolo di come l'azienda si stia attivando per salvaguardare il pianeta. Su queste basi comuni, l’affidamento a Treedom trova la perfetta realizzazione,celebrando l’amore per il nostro Pianeta e sensibilizzandole nuove generazioni. Treedom è una piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 700.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali. Ogni albero di Treedom ha una pagina online, viene geolocalizzato e fotografato, può essere custodito o regalato virtualmente a terzi. Grazie a queste caratteristiche, l’albero di Treedom coinvolge le persone in modo positivo e crea un legame emozionale che dura nel tempo.