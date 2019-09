Pitti Fragranze, sensualità e note profumate del maestro Sileno Cheloni

Sex and Fragrance Party. E’ il tema della giornata dedicata alla liaison tra sensualità e note profumate in occasione di Pitti Fragranze organizzata Sabato 14 Settembre dalle ore 14 alle ore 20 in via San Niccolò 72R Firenze nell’atelier Sileno Cheloni. Il Maestro Profumiere Sileno Cheloni, dopo il successo di Sangue Blu presentato a Gennaio in occasione di Pitti Uomo, torna a far sognare con un’esclusiva performance carica di sensualità volta a sottolineare il connubio da sempre esistente tra profumi e passione, dal titolo “Sex and Fragrance”. Un cocktail party il 14 Settembre presso il suo Atelier nella storica Via San Niccolò, nel centro di Firenze in cui il Maestro Profumiere intrattiene i suoi ospiti attraverso un viaggio tra note profumate e ricordi, emozioni e stati d’animo. Nel gioco della seduzione, il ruolo più importane viene giocato dai sensi e il primo fra tutti è proprio l’olfatto. L’olfatto ha la straordinaria capacità di evocare immagini e stati d’animo riportando alla mente sentimenti, desideri, storie d'amore, luoghi , persone, sguardi. “Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza, del sentimento e della volontà.” - afferma Patrick Suskind nel libro “Il Profumo”- “Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, essa penetra in noi come l’aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente non c’è modo di opporvisi”. Sileno Cheloni ci invita a stimolare le nostre emozioni e desideri più nascosti usando come arma di seduzione l’avvolgente profumo delle sue materie prime attraverso le quali realizza delle vere opere d’arte. Dietro ogni essenza si nasconde una bellissima storia d’amore data alla luce grazie alla perfetta combinazione tra raffinate materie prime e un’attenta ricerca tra i più remoti angoli del mondo come la rarissima Rosa di Taif o il vero incenso dell’Oman.