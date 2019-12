Pitti Uomo, The Bespoke Dudes Eyewear lancia una collezione ecosostenibile

In occasione dell’edizione invernale del più importante salone maschile del mondo, The Bespoke Dudes Eyewear lancia a Pitti Uomo una collezione di occhiali completamente ecosostenibile. Realizzata con materiali di alta qualità, destinati a durare nel tempo grazie al bio acetato made in Italy, i modelli di occhiali TBD si reinventano. La formulazione a base di cellulosa estratta dalle fibre del cotone e del legno è priva di sostanze chimiche tossiche, per essere biodegradabile e riciclabile al 100% pur mantenendo tutte le caratteristiche e le performance dell’acetato tradizionale. Design senza tempo a una lavorazione completamente italiana ed ecosostenibile si uniscono in un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di ottenere montature uniche e resistenti, nel totale rispetto del nostro bel paese e dei suoi artigiani per un futuro sostenibile. I modelli prescelti per indossare le vesti green del bio acetato sono quelli più iconici e rappresentativi di The Bespoke Dudes Eyewear. Si parte dagli intramontabili Cran dalla forma arrotondata, sempre classici ed eleganti, per passare poi al modello Donegal, dalla montatura audace e squadrata; gli occhiali Shetland, delicatamente squadrati e leggeri; i sofisticati Twill dalle forme armoniose; i Blazer con la loro montatura arrotondata e di impatto e, infine, il modello Welt, che verrà presentato in occasione di Pitti Uomo 97. L’eleganza intrinseca di questi modelli verrà rielaborata in una colorazione classica, calda e luminosa, che ricorda i toni della terra, per una vita ecosostenibile attraverso il bio acetato ricavato da fonti rinnovabili. The Bespoke Dudes Eyewear punta tutto su una collezione ecologica per ridurre al minimo l’impatto ambientale e sostenere l’artigianalità italiana con una produzione realizzata interamente sul territorio, senza mai rinunciare al gusto per il design e la sartorialità. Le menti dietro TBDE sono quelle di Fabio Attanasio, imprenditore e creatore dell’omonimo blog italiano leader nel settore della moda maschile e dell’artigianato The BespokeDudes, e Andrea Viganò, imprenditore appassionato di Made in Italy e Internazionalizzazione.