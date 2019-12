Regenesi lancia a Pitti Uomo un progetto dedicato ai retailer

Regenesi, azienda bolognese leader nella produzione di accessori moda e oggetti per la casa e l’ufficio interamente realizzati con materiali di scarto industriale nata da un’idea dell’imprenditrice Maria Silvia Pazzi, lancia per la prima volta a Pitti Uomo di gennaio un progetto dedicato al retailer. Per l’occasione, saranno presentate due collezioni in anteprima mondiale: RE-FLAG Collezione nata in collaborazione con la trendsetter Michela Gattermayer e formata da borse Douffle, shopper e postina. Proposte unisex, nate da una interpretazione contemporanea ed elegante di un tessuto rigenerato al 100% e proveniente dal riciclo di bottiglie di plastica. Un progetto ambizioso e audace, in pieno stile Regenesi. Attraverso la collezione “rigenera i tuoi jeans”, ogni cliente potrà riportare in negozio i propri jeans usati e vederli trasformati in un nuovo accessorio, potendo scegliere fra diversi modelli di borse, uno zaino, un marsupio e una cintura. YOU can make the world a SUSTAINABLE place Questo sarà il messaggio che accoglierà i visitatori nello spazio Regenesi al Lyceum. Spazio dove si potranno conoscere le storie di prodotti che, destinati a diventare scarti nell’ambiente, sono invece stati trasformati in qualcosa di bello, desiderabile e di eccezionale qualità. “Da 12 anni siamo impegnati nel “trasformare i rifiuti in bellezza” - dichiara Maria Silvia Pazzi - a Pitti Uomo presenteremo collezioni e progetti dedicati ai retailer per una moda 100% sostenibile e Made in Italy. “YOU can make the world a SUSTAINABLE place” è un passo per costruire un mondo migliore. Perché il lusso non deve costare caro al pianeta.” Regenesi, azienda premiata Best Performer dell’Economia Circolare 2019 nella categoria PMI, che si dedica alla rigenerazione di materiali di post-consumo trasformandoli in oggetti e accessori moda dal design innovativo e completamente sostenibile, rappresenta oggi un’eccellenza del Made In Italy nella produzione di accessori moda e oggetti per la casa e l’ufficio interamente realizzati con materiali di scarto industriale. Nascono così linee di prodotto firmate da designer internazionali e basate su un ciclo virtuoso di produzione che trasforma i rifiuti in bellezza, unendo stile, funzionalità e design sostenibile.