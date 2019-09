Rinascente torna nel mirino della finanza. Ipo della holding thailandese

La Rinascente, quotata a Piazza Affari fino al 2003, uno dei simboli di Milano, potrebbe tornare presto ad essere monitorata dal mondo della finanza. Lo scrive il sito PambiancoNews secondo cui il grande gruppo thailandese del retail Central Group, di proprietà della famiglia Chirathivat, ha comunicato lo scorso 31 luglio che intende quotare in Borsa la controllata Central Retail Corp, che comprende le attività commerciali in Thailandia, Vietnam e Italia. La società possiede 2.000 negozi in Thailandia, 134 in Vietnam e, appunto, 9 in Italia a insegna Rinascente (rilevata dai Chirathivat nel 2011).

La notizia, diffusa dal Bangkok Post, scrive PambiancoNews, riferisce della volontà di Yol Phokasub, presidente di Central Group, di rafforzare le sinergie con i partner internazionali e approfittare dei vantaggi dei mercati dei capitali. La società intende presentare domanda di quotazione entro la fine dell’anno. Refinitiv avrebbe fissato la dimensione dell’Ipo tra il miliardo e i 2 miliardi di dollari americani. Come parte della vendita di azioni, Central opterà per il delisting di un’altra controllata, Robinson Pcl, di cui possiede una quota di maggioranza, “con un’offerta pubblica di acquisto per le azioni di nuova emissione senza alternativa in denaro contante".

Rinascente, dunque, sarebbe un asset di un più ampio conglomerato destinato ai listini, in grado in influire sui conti di un gruppo quotato.