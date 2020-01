Sergio Tacchini lancia la nuova collezione di Dao-Yi Chow a Pitti Uomo

Il futuro di Sergio Tacchini volge lo sguardo al passato e celebra le radici dell’iconico brand legato al tennis. Non è un caso che la nuova collezione affidata alla direzione creativa di Dao-Yi Chow si intitoli "Angolo impossibile" e giochi con forme, angoli, galloni e blocchi geometrici che si ispirano ai campi da tennis ed ai movimenti dei giocatori. I colori sono nuovi e freschi, non mancano certo il classico bianco ed il pastello, come nella collezione White Label, dove si fa riferimento ai primi anni di Tacchini, in particolare agli anni '60 e '70, in cui la sartoria e il taglio svolgevano un ruolo importante. La nuova collezione FW’20 presentata al Tepidarium del Roster mercoledi 8 gennaio in occasione di Pitti Immagine Uomo fa sicuramente riferimento alla praticità e vestibilità dello storico brand fondato da Sergio Tacchini nel 1966. E come marchio di lifestyle con una forte tradizione, Sergio Tacchini mette in risalto l’importanza del ricco archivio. I capi, disegnati da Dao-Yi Chow, co-fondatore del brand newyorchese Public School, sono pensati per un uomo che non vuole rinunciare ad esprimere la propria individualità, dentro e fuori dal campo da tennis, prestandosi allo stesso tempo ad essere mixati con stili diversi. La collezione è comoda e vivace, i riferimenti al tennis ci sono, ma in maniera discreta. E per Dao-Yi Chow – che con Public School ha creato collezioni quasi interamente in nero – poter ampliare la propria palette è stato liberatorio. Nel ruolo di Global Creative Director di Sergio Tacchini, Chow riconosce di misurarsi con una realtà ricca di storia, con un archivio enorme al quale poter attingere, in un momento di grande popolarità per l’activewear. Sergio Tacchini parte dal tennis, ma vuole andare oltre, per incontrare un giovane che è perfettamente consapevole dei cambiamenti e dell’evoluzione della società.