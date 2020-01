Sex toys del brand svedese Lelo per la prima volta a Pitti Uomo

Non poteva che essere un brand del nord Europa, nel caso specifico svedese, a portare per la prima volta a Pitti Immagine Uomo una linea di sex toys dedicati sia all’uomo che alla donna. Lelo è il primo il primo brand di articoli dedicati al lifestyle intimo a partecipare al salone di moda maschile Pitti Uomo con accessori dedicati si a lui che a lei. Le gentilissime addette allo stand Lelo spiegano nei dettagli l’utilizzo dei prodotti dedicati sia alla donna, con gli articoli di punta e i best seller, e in anteprima nazionale anche il nuovissimo F1S, il sex toy per l’uomo che abbina il design inconfondibile di Lelo ad un’anima high tech. Tutto questo è possibile trovarlo nell’Area Unconventional dedicata allo street style multi espressivo: grintoso nel design, luxury nei dettagli, ipertecnico nei materiali. “Noi di Lelo siamo molto orgogliosi di essere il primo brand dedicato al piacere sessuale ad avere la possibilità di partecipare ad un evento così iconico nel fashion system come il Pitti Uomo. Il nostro brand si contraddistingue da sempre per il design e l’eleganza dei propri prodotti, quindi in connubio con l’eccellenza e lo stile del Pitti era inevitabile e siamo molto riconoscenti all’organizzazione per averci accolto con grande entusiasmo” - ha dichiarato Luka Matutinović, Global Marketing Director del brand Lelo, fondato nel 2003 con il preciso scopo di infrangere consuetudini e tabù, con il risultato di creare una quantità di oggetti in grado di rivoluzionare le percezioni e di dare forma al modo in cui il mondo intende il piacere personale. Lelo ha cominciato il suo percorso con un massaggiatore, la prima versione di Lily. Disegnato nel 2003 nella sede spirituale di Lelo, a Stoccolma, il passaparola ha presto portato i creatori, il prodotto originale e il marchio in giro per il mondo. La domanda per questo oggetto ha rivoluzionato il modo in cui viene concepita la creazione dei sex toy, dimostrando l’esistenza di un desiderio condiviso di oggetti intimi più belli.