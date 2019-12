The Italian Wedding Stars, Cinecittà world ospita l’ambito riconoscimento

La notte delle stars del wedding è andata in scena quest'anno nella straordinaria location di Cinecittà World, grazie alla disponibilità dell’amministratore delegato Stefano Cigarini. La serata di gala, che di anno in anno assume sempre maggiore spessore, ha visto la presenza di Daniela Corti, brillante wedding & event designer, titolare di Madreperla Wedding & Event Planning, e di oltre 200 prestigiosi ospiti, primi fra tutti gli Ambassador già protagonisti, in mattinata, di tavole rotonde a tema nel corso di Destination Wedding Peanuts, manifestazione ideata dall’event planner fiorentina Monica Balli. Sono stati proprio loro i primi ad essere premiati nel corso della serata condotta da Erika Gottardi, direttore di Woman & Bride, tra gli scatti fotografici di Melissa Fusari e le dirette social della wedding planner Paola Canale, inviata speciale tra gli ospiti ai tavoli, elegantemente allestiti e decorati con spettacolari alzate floreali e suggestivi candelieri. Interessantissimo intermezzo tra le premiazioni, la presentazione del film A_Mors, del regista Mauro Cartapani, di prossima uscita nelle sale italiane. Dopo la proiezione dell’emozionante trailer, l’attore Cristian Stelluti, protagonista della pellicola, ha catturato l’attenzionedella platea raccontando numerosi aneddoti relativi alla realizzazione di questa opera, durata ben quattro anni. Una produzione indipendente capace di narrare - con una qualità cinematografica, scenografica e fotografica assoluta - una storia ispirata a fatti realmente avvenuti, in scenari mozzafiato, tra lupi e foreste immense, dove la natura detta ancora le regole. The Italian Wedding Stars ha coronato, anche quest’anno, il grande lavoro di Daniela Corti che, oltre a dedicarsi alla ricerca e alla selezione delle eccellenze nel wedding italiano, opera con grandissimo successo, in partnership con ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, a supporto di un fenomeno in grande espansione come il Destination Wedding Italiano. Con il suo progetto Undiscovered Italy Tour, ha recentemente realizzato due impareggiabili wedding & press tour, guidando giornalisti e wedding planner alla scoperta delle meraviglie di due regioni straordinarie come Puglia e Umbria. Dopo la sfilata di abiti da sposa di Radiosa Atelier, che ha aperto la serata, il giudizio di esperti di altissimo profilo e di caratura internazionale come Kevin Lee, Fabrice Orlando, Diane Rossi, Mauro Adami, Susan Barone, Jules Bower, Mauro Pagliai, Gianni Mazza, Sergio Valente, Marco Rispo e Rossano De Cesaris, ha decretato i vincitori, che si sono succeduti sul palco in un tripudio di emozioni. Intervallati dalla presentazione di due meravigliose honey moon destination quali le isole di Anguilla e Aruba, dall’introduzione del format televisivo Promessa d’Amore, ideato e proposto da Simona Rosito e Roberto Ferrari, voce nota di Radio Deejay, e dall’intervento del dr. Francesco Raponi dell’omonima Fondazione Francesco Raponi Onlus, sono stati consegnati, con il prezioso supporto della wedding designer Silvia Jacopini, i premi realizzati dalla famosa designer di gioielli scultura Marina Corazziari, che sono andati a: categoria Stilisti e abiti da sposa: Sposa Formosa, Categoria Celebrante: La Grammatica della Cerimonia, Categoria auto per cerimonia: Mgs Top Car, categoria Location: Castello di Petrata (Assisi), categoria wedding Planner: Bells & Candles Wedding & Event Planner, Categoria Destination Wedding planner: Nora Event Designer, categoria Fuochi d’Artificio: Pirofantasy, categoria Floral Designer: Stiatti Fiori, Categoria Bomboniere e supporti cartacei: Il sogno di Edda, categoria Fotografo: Foto Italo, categoria Dj, Barbara Giargiana, Categoria Video Maker: Wedding Motion, Categoria Fedi nuziali: Elima Gioielli, Categoria Hair Stylist: Cristina Club, categoria Musica da Cerimonia: Emanuela Campagnoli, Categoria Speciale: Photo Bus Roma, Categoria Banqueting e catering: Tuscan Bites, Categoria Make Up: Cristina Freghieri, Premio Speciale Giornalista dell’anno: Fabrizio Imas, Premio speciale 60 anni di carriera: Tonino Scorpati di Anna e Tonino International Coiffeur. Prima del brindisi finale, un fortunato ospite si è aggiudicato un romantico week end in Costiera Amalfitana, offerto da Portico del Paradiso. Importantissimo, come sempre in eventi di questa portata, il sostegno dei tantissimi supporters e media partners, che hanno contribuito alla riuscita di una serata assolutamente indimenticabile. La serata è stata rsa possibile grazie ai partners: “A_Mors” – Regia di Mauro Cartapani – Protagonista Cristian Stelluti; Addobbi Gori Daniele; ADS Passioni Equestri; Anna e Tonino Scorpati Coiffeur; Anguilla Tourist Board; Aruba Tourist Board; Beyond Extraordinary; Cinecittà World; C&B Luxury Events; Collefiorito Confetti e Cioccolato dal 1945; EmanuelaCampagnoli; Fast TrackExcellance Service; Fondazione Francesco Raponi Onlus; Hotel Capannelle; Il Faraone Ristorante e Sala Ricevimenti Siracusa; Marina CorazziariJewels; Melissa Fusari Ph; Ordine di Malta; Pirofantasy; Pix Motion; Portico del Paradiso; Promessa d’Amore di Simona Rosito; Radiosa Atelier; RomEur Academy; Sheraton Hotel Roma; SHG Salute Hotel Group; SHG Villa Carlotta; SHG Villa Porro Pirelli; ZingShisha - il Narghilè dal design e concept 100% made in Italy; Zankyou Wedding; Woman & Bride; Starpeoplenews.it