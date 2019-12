Thindown, il primo tessuto di piuma presentato in anteprima a Pitti Uomo

Anteprima a Pitti Uomo (Firenze, 7 - 10 Gennaio) per Thindown®, il primo e unico tessuto di piuma 100% naturale e interamente prodotto in Italia da NIPI (Natural Insulation Products Inc), la società che detiene i diritti del brevetto e della tecnologia dell’innovativo tessuto, che sarà a Pitti Immagine Uomo 97 con il brand Ahirain per il nuovo progetto Ahima. Per la presentazione del nuovo progetto Ahima, Ahirain presso il proprio spazio espositivo nel cortile del Teatrino ospiterà la speciale Polar Room Thindown® che consentirà di testare la tenuta di calore dei capi a -15 gradi. Ahima è realizzato con Thindown® Active, la versione dell’innovativo tessuto composta da uno speciale blend di vera piuma e poliestere. Pensato per l’abbigliamento urban street questo tessuto garantisce una performance termica superiore, fino al 155% più caldo della sola fibra poliestere testato presso il laboratorio IDFL, leader mondiale nei test relativi all’isolamento termico. Capo di punta il parka lavorato in esterno con un sofisticato nylon lucido Micro Rip-stop super light dalle performance water repellent, rispettando le raffinate tecniche di costruzione, l’attento studio dei volumi e dei tagli caratteristici del brand, Ahima garantisce un aplomb perfetto nei capi tecnici Ahirain della nuova stagione. Thindown® è il primo e unico tessuto di piuma al mondo, 100% made in Italy. Brevettato in tutto il mondo da NIPI (Natural Insulation Products Inc.), Thindown® offre tutti i vantaggi naturali della piuma come leggerezza, traspirabilità e calore in uno spessore minimo. Il rivoluzionario tessuto, viene prodotto da NIPI R40, l’unico macchinario al mondo in grado di trasformare le piume in tessuto fermo. Thindown® si presta a molteplici ambiti e settori di utilizzo come: Fashion, Ski & Outdoor, Active Sport, Sportswear, Accessories, Home, Footwear, Military Equipment, Home Acustic Insulation e Automotive. Grazie alla sua versatilità di lavorazione, leggerezza, calore, comfort, resistenza, traspirabilità e isolamento termico assoluto, Thindown® consente ogni tipo di personalizzazione, permettendo l’utilizzo della piuma 365 giorni all’anno. Thindown® si presenta con una tessitura leggera e omogenea, può essere lavorato in qualsiasi laboratorio, non necessariamente specializzato in piuma, riducendo notevolmente i tempi di produzione, di consegna e di conseguenza i costi. Thindown® ha la certificazione RDS: Responsible Down Standard che garantisce la tracciabilità della materia prima e il certificato Standard 100 by Oeko-Tex® nella sua classe più alta, Classe I.