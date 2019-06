Tracciabilità della lana, a Pitti Filati si parla di benessere degli animali

A Pitti Filati protagonista la lana, prodotta nel rispetto del benessere degli animali e come fibra riciclata. Per parlare di un argomento di grande attualità Confindustria Toscana Nord organizza un convegno internazionale a Firenze, Giovedì 27 giugno alle ore 11.30 nell’ Area Monumentale, Sala Riunioni della Fortezza Da Basso . “La sostenibilità nel sistema moda deve essere sempre più legata alla tracciabilità del prodotto e del processo produttivo. Il tema si affronta solo attraverso l’impegno corale di tutti i soggetti coinvolti, affinché gli strumenti di certificazione siano messi a punto insieme a tutte le aziende della filiera produttiva. Ovvero, partendo dalla produzione della materia prima e dal benessere degli animali nelle fattorie, controllando e tracciando tutte le fasi di produzione del tessuto e del filato fino alla realizzazione del capo. Solo così sarà possibile garantire al mercato e ai consumatori una piena sostenibilità del prodotto e del processo produttivo“, sostiene Andrea Cavicchi, presidente della Sezione Moda di Confindustria Toscana Nord, che aprirà i lavori del convegno internazionale “Traceability for the sustainability of the wool: the example of mohair and recycled textiles”, organizzato da Confindustria Toscana Nord, insieme a Textile Exchange, Mohair South Africa e Icea. L’incontro sarà occasione di un confronto tra soggetti attivi a livello internazionale e segue quello organizzato all’inizio dell’anno che ha visto l’avvio della collaborazione tra la sezione moda di Confindustria Toscana Nord con Textile Exchange e Mohair South Africa per la realizzazione del nuovo standard RMS sul Mohair. Nel corso dei lavori verranno presentati gli aggiornamenti sugli standard di certificazione del benessere animale per le fibre di lana e mohaire sarà fatto ilpunto sullo stato attuale dell’intero sistema. Dopo l’introduzione del presidente Andrea Cavicchi, prenderanno la parola Hanna Denes di Textile Exchange, organizzazione no profit internazionale attiva sul fronte del la sostenibilità delle produzioni tessili, che illustrerà il sistema delle certificazioni delle fibre animali RWS; Lindsay Humphreys Executive Director of Mohair South Africa parlerà del nuovo standard di certificazione delle fibre di Mohair RMS insieme a Doreen Chiang, di Filippa K, brand svedese fortemente impegnato in progetti di sostenibilità nella filiera di produzione del mohair. Infine, Paolo Foglia Textile Certification Manager di Icea descriverà le prospettive di qualificazione delle fibre riciclate e presenterà i risultati del progetto di sensibilizzazione verso la certificazione delle fibre riciclate portato avanti in collaborazione con Confindustria Toscana Nord.

A Pitti Filati 85 Lineapiù Italia ospiterà Arman Avetikyan, che con un’installazione artistico-concettuale presenta il brand Froy, la prima collezione realizzata nell’ambito del Talents Lineapiù, programma di sostegno ai giovani designer di maglieria,oggi giunta alla V edizione. Gli esclusivi filati dell’azienda toscana, con i capi Froy, sono parte dell’allestimento realizzato in esclusiva per lo spazio Lineapiù Italia in Fortezza da Basso. Arman Avetikyan, vincitore della III edizione del Talents di Lineapiù Italia - azienda toscana leader mondiale nel settore dei filati per maglieria - è il fondatore del progetto Froy, giovane brand in cui pulsano differenti culture, soluzioni e ispirazioni. Nato in Armenia, cresciuto in Russia e laureatosi in Italia, per il giovane designer muoversi tra realtà differenti diventa la matrice espressiva: identità e multiculturalismo si fondono nel nome del brand, Froy, il suo cognome un tempo “vietato” in patria. Il progetto è un percorso di ricerca nelle possibilità della maglieria, che grazie agli esclusivi filati Lineapiù e Filclass, esplora soluzioni originali, utilizzandola maglia come un tessuto, conciliando tradizione e innovazione, sfruttando materiali e processi per ottenere superfici ibride, versatili e parlanti. L’installazione, all’interno dello spazio Lineapiù Italia al piano inferiore del padiglione centrale in Fortezza da Basso, presenta una selezione di capi che raccontale storie di nove personaggi o culture, che si muovono in una città che rappresenta l’architettura delle loro relazioni. Anche in questo contesto l’installazione-allestimento diventa un potente espediente narrativo per raccontare sia il mondo Froy - con la collezione SS2020 - che il mondo Lineapiù Italia, sempre più impegnata in attività straordinarie di sostegno a giovani talenti della maglieria, non solo attraverso il Talents, ma a tutto tondo. Attraverso le storie di questi personaggi e archetipici si intraprende una ricerca sulle possibilità della maglieria senza soluzione di continuità. Una macchina che produce la vita tessendo un’anima nelle cose inanimate. Un mondo geometrico rappresentato da una macchina industriale, una polis in cui si incontrano e interagiscono persone di estrazioni, origini e professioni differenti. Una città in cui si produce la vita ogni giorno, una macchina che produce persone. Non si tratta però di una macchina industriale: come il caleidoscopio umano di una grande città, anche questa macchina genera molteplicità:ogni vita che produce è unica. L’installazione rappresenta la simbiosi tra industria e creatività, i cui prodotti nascono come esseri viventi. Nelle sue collezioni maglieria Froy lega culture lontane, cogliendo le connessioni tra estetiche distanti solo in apparenza. Il designer proietta queste distanze in incontri immaginari, filtrandoli attraverso il prisma della creatività,dando loro forma e prospettiva. Gli elementi chiave di questo processo sono la geometria e le culture tradizionali, che confluiscono vividamente nelle illustrazioni del designer. Froy é un progetto di maglieria pura, il cui scopo è mostrare il processo di trasformazione del filato in oggetto fisico etri dimensionale, attraverso tecniche tradizionali e innovative che materializzano forme, lavorazioni e dettagli.

Feel the Yarn, il concorso dedicato agli aspiranti stilisti provenienti da una selezione tra le migliori scuole di moda internazionali, che ha l’obiettivo di valorizzare la creatività espressa dai filati prodotti dalle più qualificate filature italiane festeggia i suoi primi 10 anni a Pitti Filati. Per il prossimo autunno/inverno 2020-2021, il tema è Co-Creation: la nostra vita quotidiana è dominata da tecnologia e scienza, ma allo stesso tempo desideriamo esperienze emotive e sensoriali personali. Le co-creazioni che emergono da questi concetti rappresentano la nostra espressione individuale. Negli stessi giorni di Pitti Filati, torna Vintage Selection, il salone di abbigliamento, accessori e oggetti di design vintage, per la sua 34esima edizione in scena alla Fortezza da Basso di Firenze. Gli spazi del Padiglione Medici diventeranno un habitat naturale dove designer contemporanei e fashion addicted traggono ispirazione e input per la loro ricerca. Un concept lab che ripercorre i trend del passato e li remixa in chiave moderna attraverso progetti a tema sempre diversi, accanto a sorprendenti occasioni di shopping e intrattenimento, coinvolgenti per espositori e pubblico.