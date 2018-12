Moda, Trussardi passa al fondo QuattroR. Gaia esce dalla newco

MODA, TRUSSARDI PASSA AL FONDO QUATTROR

Importante operazione nel mondo della moda. Trussardi passa al fondo QuattroR. Dopo settimane di indiscrezioni, spiega Pambianco News, è infatti arrivata in queste ore la firma dell’operazione, che vede il controllo del brand del Levriero passare al fondo specializzato in investimenti in aziende italiane in temporaneo squilibrio finanziario.

L’ingresso di QuattroR, al suo primo investimento nel comparto moda, si è concretizzato tramite un aumento di capitale di circa 50 milioni in Finos (cassaforte della famiglia bergamasca) e la creazione di una newco, che funge da holding e che controlla la stessa Finos. La newco, spiega sempre Pambianco News, sarà partecipata in maggioranza da QuattroR e da Tomaso Trussardi, mentre Gaia uscirà dalla compagine azionaria.