Windsor. si presenta per la prima volta alla fashion week milanese

Windsor., il brand di abbigliamento uomo e donna che fa parte della svizzera Holy Fashion Group, si presenta per la prima volta alla fashion week milanese con la pre e la main collection donna. Da oltre 130 anni il brand è sinonimo di Sartorialità moderna e lusso più vero, “Relaxed Tailoring”. Un debutto importante per Windsor, che in questa nuova stagione, attinge tutta la sua estetica dall’energica e stimolante Vancouver e dalla natura che la valorizza, traducendo tutto il suo lifestyle in una collezione che appassiona per il suo relax ed tailored luxury, un lusso autentico, dall’ heritage sartoriale destrutturato e dal design pulito. La collezione autunno / inverno si distingue per linee ampie e destrutturate. Un lusso "Rilassato su misura ” che rimane il leit-motiv della collezione. La vocazione sartoriale di windsor. si esprime nei blazer dalle silhouette nuove. Gli abiti assumono un ruolo importante in una vasta gamma di versioni e spesso mixati a pantaloni ampi e casual. L’heritage autentico di Windsor. si ritrova nei cappotti realizzati con tessuti e fibre ricercati e premium come alpaca, mohair, cashmere e lana pregiata. In abbinamento alla collezione di maglieria, che presenta pezzi realizzati in puro cashmere, creando look raffinati, caldi e confortevoli. Una stagione da non perdere e di autentico lusso: in collezione, capi shearling spaziano dal soprabito destrutturato al biker oversize. L’active appare con discrezione, quasi sottotraccia, per spiccare nel bomber dalle forme innovative. La fantasia macro-check è un tema chiave ed è espressione di tutto spirito del Canada – pensando ai "Boscaioli" - traducendosi e trasformismo camicie e abiti, in questo momento i veri protagonisti del fashion. Accenti delicate e femminili si trovano nel tessuto in crêpe che scorre dolcemente fra gonne e vestiti. Stampe geometriche e decorative su twill e viscosa di seta accarezzano maglie ampie e avvolgenti. Ed è per tutto questo che la nuova pre-collezione donna di Windsor. si mostra nell’autunno/inverno 20/21 in una palette di colori che predilige le tonalità sottili e polverose della natura come avorio, ecrù e lilla pastello abbinati ai più intensi e metropolitani rosso, caramello e nero. E la main si sviluppa nei naturali cammello, cioccolato, tabacco, ottanio e grigio, amplificati da potenti accenti di viola, muschio, limone. Anche fusi nelle tonalità pastello blu ghiaccio e giglio, a creare una combinazione di colori delicata e serena. Windsor è già presente nelle più importanti capitali europee con flagship store, all’interno di prestigiose boutique multibrand e nel canale online. Il potenziamento dell’espansione globale del brand è guidato da Jan Mangold, dal 2016 managing director, che ha maturato una vasta esperienza in posizioni di responsabilità nel settore commerciale e , grazie al suo pluriennale know-how nel campo della moda, guida la globalizzazione del marchio donna e uomo su tutti i mercati. Nel 2019 il fatturato è cresciuto più del 10% con mercati di riferimento quali Germania, Svizzera e Russia. In Svizzera la percentuale di vendite è del 10% sul fatturato. Il brand è distribuito in 28 Paesi, circa 500 punti vendita nel mondo. Al momento i negozi monomarca sono 10 ma la forte crescita delle vendite rappresenta un’opportunità per future aperture estere. Sono previste aperture di circa 100 corner e shop-in-shop; recentemente ci sono state aperture a Jelmoli, Asterhaus e un pop up a Print Temps Paris. L’e-commerce rappresenta il 10% delle vendite, registrando un 30% di crescita rispetto allo scorso anno. L’obiettivo di Windsor. è quello di diventare vero e proprio player globale, crescendo nel settore del premium-lusso e aprendo nuove opportunità. Circa 1.000 dipendenti comprensivi di negozi e showroom. Il costante sviluppo creativo del marchio intorno al suo DNA rende il lusso sartoriale più rilassato e attuale e le collezioni, così come l’alto livello di dettaglio dei prodotti, sono la base per lo sviluppo positivo di Windsor. Lo dimostra in particolare la Collezione Inverno 2020 della Luxury Capsule Collection che comprende una giacca artigianale senza prodotti chimici 100% cashmere del lanificio Ermenegildo Zegna, un abito nobile realizzato in Flannel Stretch di Loro Piana o cappotti 100% pelle d’agnello.