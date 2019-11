Zanellato sviluppa un progetto di solidarietà a sostegno di Dynamo Camp

Il 100% del ricavato dalla vendita delle Postina® Zanellato X Dynamo sarà devoluto a Dynamo Camp e ai camp europei di Seriousfun Children’s Network. Un contributo originale è stato portato dagli studenti internazionali del master in Strategic Design del POLI.design, coordinati da Giulio Ceppi. La sfida progettuale per i ragazzi è stata quella di pensare ad un innovativo riutilizzo dei ritagli di pelle Zanellato, sviluppando un progetto a sostegno di Dynamo Camp. Tra le varie proposte sviluppate, ha prevalso l’idea di realizzare delle opere collettive secondo la tecnica del mosaico e successivamente di proporre la creazione di una capsule edition. Come la “dinamo”, il congegno in grado di convertire energia meccanica in elettrica e viceversa; così anche questa iniziativa è in grado di trasformare, la creatività dei bambini ospiti presso il Camp, in disegni decorativi per dieciversioni uniche di Postina®. Le dieci Limited Edition saranno realizzate in Pura®, il pellame per eccellenza, frutto di un’attenta ricerca del brand: leggero, iper performante, dal delicato profumo talcato e soprattutto realizzato in rigorosa armonia con la natura. Prima al mondo ad essere naturalmente bianca e metal free, Pura® si lega in perfetta armonia al progetto ‘Pure Happiness’. Così la borsa diviene ideale contenitore emozionale e materica realizzazione di un sogno, quello di Franco Zanellato, fondatore e direttore creativo del brand made in Italy. Franco Zanellato è divenuto cantastorie, portatore sano di positività, e in qualche modo catalizzatore delle fantasie di bambini dai 6 ai 12 anni affetti da gravi patologie e ospiti di Dynamo Camp. Attraverso il suo racconto, li ha coinvolti nella realizzazione di un collage su maxi tele 100 x 150 utilizzando oltre 10.000 tasselli di pelle Zanellato,in svariate tonalità di colore, tutte ricavate da scarti di taglio nella produzione, in maniera sostenibile e assolutamente eco, per capolavori felici. Queste creazioni diventano l’ispirazione per la fodera delle Limited Edition, rivestendolecome una seconda pelle, e arrivando dritti al cuore dell’accessorio e di chi lo indosserà.Una capsule davvero unica, speciale, che custodirà in modo discreto il significato profondo di un progetto unico nel suo genere.Senza mai dimenticare che Felicità Pura è un progetto dal Dna circolare, come circolare è la logica di economia sostenibile del marchio. L’equazione del sorriso prevede 10 disegni basati su altrettanti valori di sostenibilità, per 10 modelli di Postina® che verranno messeall’asta di beneficienza del London Gala 2019 organizzato da Seriousfun Children’s Network il 14 novembre, l’associazione senza fini di lucro fondata più di 30 anni fa dall’attore americano Paul Newman e oggi portata avanti con grande passione dalla figlia Clea Newman. Non solo, le borse in edizione limitata saranno acquistabili durante uno speciale evento che si terrà il 30 di Ottobre/ 7 Novembre presso lo showroom di Via Stendhal 35. Per Serena Porcari, Consigliere delefato di Dynamo Camp “Il progetto rappresenta un esempio di sintesi creativa, capacità industriale e condivisione di valori. In particolare, Dynamo Academy, Polidesign e Zanellato sono riusciti ad aggiungere significato a un prodotto “puro” che contiene i valori della ecosostenibilità e della bellezza. Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto creativo che ha coinvolto anche i bambini di Dynamo Camp in un’attività di Terapia Ricreativa.Ringraziamo Zanellato per aver scelto Dynamo Camp e Serious Fun come beneficiari di un’iniziativa che ci auguriamo possa essere di ispirazione anche per altre aziende.”

Associazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e, grazie ai Dynamo Programs, fuori dal Camp in ospedali, associazioni e case famiglia nelle maggiori città italiane. Arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, Terapia Ricreativa in acqua, attività di circo, Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical sono attività proposte a Dynamo Camp e Radio, Studio, Musical sono proposte coi Dynamo Programs. Tutte sono strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa Dynamo che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza. Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFunChildren’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo. Dal 2007, Dynamo Camp ha gratuitamente ospitato 7.607 bambini in programmi per Soli Camper, 7.269 bambini, ragazzi e genitori nei programmi per le famiglie e raggiunto 20.840 bambini in Outreach, offrendo così programmi di Terapia Ricreativa a oltre 35.000 persone; ha coinvolto e formato 6.420 volontari e ha oggi 55 dipendenti e 81 persone di staff stagionale.