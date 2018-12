Bramini, il tribunale di Brescia blocca l'esproprio dell'azienda

Il "regalo" di Natale di Sergio Bramini - l'imprenditore monzese dichiarato fallito nonostante un credito di 4 milioni di euro verso lo Stato - e' arrivato questa mattina. Non dal Governo, ma dai giudici. La Quarta sezione del tribunale di Brescia, infatti, ha accettato la domanda di liquidazione presentata dal legale dell'imprenditore, l'avvocato Monica Pagano (Studio Pagano & Partners). I giudici, in particolare, hanno stabilito - in accordo con quanto afferma la legge 3/2012, la cosiddetta Salva suicidi - che "non possono essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori". Tradotto: il primo risultato di questa decisione e' che si blocchera' immediatamente l'esproprio dell'azienda di Bramini, per cui i giudici avevano annunciato la decisione il 16 gennaio. Mentre per la sua abitazione privata - finita all'asta - rimane teoricamente valida l'offerta dell'imprenditore cinese, che comunque ha dichiarato di essere disposto a fare un passo indietro: se cosi' avverra' Bramini potra' dunque estinguere i suoi debiti senza inquietudine. Con l'accesso alla procedura di sovraindebitamento e il decreto di apertura della liquidazione, infatti, si fermano tutte le azioni esecutive: Bramini avra' quattro anni per cedere i suoi beni a un prezzo congruo e al termine della procedura tutti i suoi debiti saranno dichiarati cancellati.

"Sono commosso - ha dichiarato l'imprenditore monzese - e' una delle piu' belle Vigilie della mia vita. Ma ora, piu' di prima, voglio che venga approvata una legge a tutela di chi vive i miei stessi problemi". "Sono felicissima per Sergio e per la sua famiglia, che potranno presto tornare a condurre una vita serena", ha aggiunto l'avvocato Pagano, "ma non smetteremo di batterci insieme a lui per la causa di chi e' rimasto schiacciato ingiustamente dai debiti e dallo Stato".

Il vicepremier Matteo Salvini ha appreso "con soddisfazione" degli sviluppi del caso Bramini. "E' stato sospeso quello che sostanzialmente era un esproprio - ha detto - averlo preso come consulente di questo governo rappresenta la difficolta' di milioni di italiani che avevano dei crediti con la pubblica amministrazione e intanto sono falliti. Per quello che mi riguarda la prima casa non si tocca e la bottega e l'azienda di famiglia non si toccano. E' un altro segnale di cambiamento con cui chiudiamo questo 2018".

"Il Tribunale di Brescia ha bloccato l'esproprio dell'azienda di Sergio Bramini. Una splendida notizia. Spero che lo sia anche per il governo e la maggioranza che di fronte a questo dramma sono stati colpevolmente inerti, non rispondendo a nessuno dei nostri appelli. Un ottimo Natale per Bramini, lo sia di riflessione per chi non ha mosso un dito per lui". Cosi' Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.