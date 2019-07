Brianza, agenti fuori servizio sventano rapina in supermercato

Due agenti della Polizia di Stato, liberi dal servizio, hanno sventato un tentativo di rapina in un supermercato a Muggio' (Monza e Brianza). Uno e' in forza al Commissariato di Cinisello Balsamo e l'altro al Reparto Prevenzione crimine Lombardia: hanno bloccato un pregiudicato di 26 anni, che era gia' sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo, a volto coperto e armato di coltello, dopo aver minacciato un'addetta alle casse, si e' fatto consegnare 1.500 euro per poi fuggire, ma i due poliziotti, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato recuperando la refurtiva e il coltello. Il 26enne e' stato arrestato per rapina ed evasione, e indagato in stato di liberta' per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.