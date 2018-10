Brianza, ancora un binario rotto: buco da 13 centimetri sulla ferrovia

Si è forse evitato un altro incidente come quello costato la vita lo scorso 25 gennaio a Pioltello a tre persone, a causa di un giunto in cattive condizioni lungo la rotaia. Questa volta è stato scoperto per tempo un buco da 13 centimetri nella rotaia tra Arcore e Carnate, in provincia di Monza: è stato individuato da investigatori Polfer, che erano sul luogo per indagare su un ulteriore giunto in cattive condizioni, scoperto il 28 settembre da un macchinista Trenord che, rallentando proprio sul tratto Arcore-Carnate, ha evitato che potesse accadere qualcosa di pericoloso. Da quanto si apprende, a Polfer non sarebbe inoltre giunta alcuna segnalazione tempestiva in merito all'individuazione di quella rotaia spezzata, con i tecnici Rfi intervenuti per ripristinare la linea e gli investigatori che di fatto non hanno potuto effettuare una analisi sul tratto, già sistemato. Ora, l'ulteriore scoperta di un altro buco di 13 centimetri.