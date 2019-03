Brianza, donna in coma dopo intervento di chirurgia estetica

Una donna di 39 anni, A.M.T., e' gravissima all'ospedale di Monza in seguito ad un arresto cardiaco dopo un intervento di chirurgia estetica. La paziente e' stata soccorsa da medici del Servizio emergenza urgenza alle ore 16:09 di ieri in uno studio medico di Seregno, in Brianza, dove si era recata per una procedura di chirurgia estetica. Quando i sanitari sono arrivati era in arresto cardiaco e le sono state effettuate le manovre rianimatorie. Le cause che hanno portato la paziente in arresto cardiaco rimangono da determinare. La donna e' quindi stata ricoverata dopo circa mezz'ora nel reparto di Neurorianimazione. Il quadro attuale - stando al bollettino medico del San Gerardo - e' di coma per mancanza di ossigeno: si tratta di una situazione "estremamente grave" e la prognosi e' riservata. Al centro medico estetico sono nel frattempo stati posti i sigilli e il chirurgo risulta indagato.