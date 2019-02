Cabbyz, nuova App brianzola per cercare lavoro in tutto il mondo

Si chiama Cabbyz e nasce in Brianza: è una nuova App che ha visto la luce in questi giorni e che si propone di risolvere i i problemi della ricerca di servizi e dare visibilità ai migliori professionisti della zona. Come spiega Radio Lombardia, si tratta di una piattaforma che da la doppia possibilità di cercare e di offrire una prestazione professionale.Uno dei servizi che rende interessante l’applicazione per smartphone è il sistema di recensioni, anche questo ambivalente per domanda e offerta, per non rimanere scottati da tecnici scadenti o da cattivi pagatori ed essere invece meritocraticamente indirizzati sugli utenti che verranno recensiti come migliori. I creatori, Antonio Di Ninno e Luca Bonadonna, hanno rilasciato la app a livello mondiale, in 9 lingue e hanno introdotto controlli di sicurezza per quanto riguarda la tracciabilità di ogni pagamento.