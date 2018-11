Comandante di Polizia in divisa da nazista rinviato a giudizio

Rinviato a giudizio Giorgio Piacentini, il comandante della Polizia locale di Biassono travolto dalla bufera per aver pubblicato il 6 gennaio 2017 una foto su facebook vestito in divisa da militare nazista delle SS. Dovrà sostenere un processo per apologia del fascismo. Il comandante si è sempre difeso dicendo di essere un grande appassionato distoria e, per questo, di pubblicare spesso immagini delle rievocazioni a cui partecipa indossando ogni genere di divisa. Ma a inguaiarlo, come ricorda oggi il quotidiano Il Giorno, sono le sue parole a corredo della foto pubblicata sul social: "Basterebbe una compagnia di questi per sistemare alcune cose, adesso propongo al sindaco di adottarla". Ieri l'udienza preliminare al Tribunale di Monza. Il comandante, che era stato degradato ad agente semplice e poi reintegrato dal sindaco della Lega Luciano Casiraghi, ha dichiarato: "Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno, non sono un nazista. Ho postato ingenuamente l’immagine senza pensare a possibili conseguenze". Ma dovrà dimostrare la sua innocenza al processo. Prima udienza il 7 febbraio. Rischia sino a 5 anni di reclusione.