Droga, smantellata banda di spacciatori nel parco delle Groane. VIDEO

Droga, smantellata banda di spacciatore nel parco delle Groane

Smantellata una banda di spacciatori in Brianza con l'arresto di quattro persone e i divieti di dimora in Lombardia per altri sei. QUI IL VIDEO

Il Parco delle Groane era diventato "un supermarket della droga": lo hanno definito di carabinieri di Desio e Cesano Maderno, che questa mattina hanno eseguito 4 arresti e 6 divieti di dimora in Lombardia dopo aver indagato nella grande area verde protetta tra Milano e la Brianza. Il nuovo "boschetto della droga" dopo quello di Rogoredo e' ampio 3800 ettari, e' un'area naturalistica, ed e' attraversata dalla ferrovia: due le stazioni attorno alle quali si era sviluppata l'ampia "regolare e indefessa attivita' di spaccio a ciclo continuo", Cesano e Cerriano Laghetto. Stazioni che di recente, proprio per cercare di interrompere le attivita' dei pusher, erano state chiuse per ordine della Regione.

Provvedimento che pero' non ne ha interrotto le attivita'. A capo di quella che il gip ha definito "associazione a delinquere" c'erano due marocchini entrambi di 34 anni, chiamati spesso dai loro scagnozzi con i soprannomi d "Nic" e "Zio". A piramide poi, secondo le indagini, c'erano i gregari, quindi i pali e le vedette, spesso pagate per questo 'lavoro' non in droga ma in dosi. Si trattava dunque spesso di ex tossicodipendenti disposti a qualsiasi cosa pur di ottenere la sostanza. La stessa clientela era fatta, secondo il procuratore Capo di Monza, Maria Luisa Zanetti, che ha coordinato le indagini, di "disperati", che talvolta barattavano oggetti come "macchine fotografiche o bici" in cambio di una dose. L'attivita' e' stata certificata dalle numerose telecamere che gli investigatori hanno posto sugli alberi e nelle vicinanze del parco, tra il 27 ottobre e il 5 dicembre, cogliendo le cessioni "che avvenivano tutti i giorni, sabato e domenica compresi, e anche con pioggia e acquazzoni".

Eroina, cocaina e hashish ma "di scarsissima qualita'" venduta anche per 3 o 5 euro a dose: e' questo che hanno scoperto i carabinieri di Cesano Maderno in un'ampia indagine al Parco delle Groane, tra il Milano e la Brianza che ha portato all'esecuzione questa mattina di 10 misure cautelari (3 in carcere, 1 ai domiciliari e 6 divieti di dimora). La scarsa qualita' della droga e' stata appurata dai militari grazie ai sequestri: "Quando viene posta nei liquidi reagenti il colore non si modifica subito, segno che la quantita' di principio attivo e' bassissima" ha chiarito il comandante della compagnia di Desio, Mansueto Cosentino. A questo sono quindi dovuti i prezzi bassi: la droga e' venduta a "punti", ovvero a decimi di grammo o a dosi da 0,30 o 0,40 in grado di limitare per poco tempo le crisi di astinenza dei tossicodipendenti.

Il Parco delle Groane e' una grande area verde di 3800 ettari diventata la nuova grande piazza di spaccio lombarda: piu' lontana dalla citta' ma non per questo meno favorevole per chi vende le sostanze. I militari, con il coordinamento della procura di Monza, hanno certificato in indagini lunghe 4 mesi che "il mercato della droga qui era florido, frenetico e sempre aperto". Un'area difficile da penetrare e controllata da "vedette anche armate" di coltelli e machete, come ha ricordato lo stesso procuratore capo di Monza, Maria Luisa Zanetti.

Le decine di filmati raccolti ritraggono lo smercio, che cominciava la mattina presto, quando i due capi - due marocchini di 34 anni, dai soprannomi "Nic" e "Zio" ora arrestati- "arrivavano, aprivano le tende, posizionavano i tavolini, svuotavano i bauletti pieni di droga ponevano le dosi in bella vista, come si trattasse di una bancarella del mercato". Tutti italiani ed ex tossicodipendenti erano invece i "gregari" che, secondo gli investigatori risultavano "completamente assoggettati" ai pusher principali, tanto che uno di questi faceva loro da autista e da scorta; 2 sono stati arrestati insieme ai capi, e gli altri sottoposti a obbligo di allontanamento dal territorio della Lombardia (si tratta di un quarantenne, due 24enni, un 27enne, un 32enne e un 28enne).

Lo spaccio aveva portato poi anche ad un aumento degli episodi violenti: rapine alle tabaccherie delle stazioni e minacce aggiunte ai 40 capi di imputazione che risultano nell'ordinanza. Il gip ha infatti chiarito che si tratta di "associazione a delinquere finalizzata allo spaccio" e che l'organizzazione della piazza di spaccio era del tutto verticistica.