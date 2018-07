F1, Gran Premio di Monza: è già iniziata la partita per il rinnovo

Gran Premio di Formula Uno a Monza: è già tempo di riaprire le trattative per delineare il futuro dell'evento. E il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani scalda i motori dopo il rinnovo raggiunto due anni fa e che aveva durata triennale, ovvero sino al 2019. Queste le sue parole, come riporta il quotidiano Il Giorno: "Se vogliamo continuare ad avere il Gran premio d’Italia dobbiamo avere la certezza che non siamo soli: abbiamo bisogno dell’appoggio del Governo, di Regione Lombardia e del Consorzio Parco e Villa di Monza che, per ora, c’è stato".

Parole che sembrano lasciar intendere la volontà di sapere di avere le spalle coperte nella partita, con la richiesta di un rinnovo questa volta quadriennale con Liberty Media: "Le condizioni che ci sono oggi a Monza non esistono in nessun Gran premio al mondo: non ci accontenteremo di organizzare solamente la gara, vogliamo che l’autodromo possa festeggiare il centenario nelle migliori condizioni possibili. Tre anni passano come un fulmine, non possiamo pensare di andare avanti di tre anni in tre anni. Ma in ogni caso, è necessario che tutti i soggetti finora coinvolti confermino il loro sostegno al Gran premio". L'attuale contratto prevede l'erogazione di 68 milioni di dollari per tre anni, divisi in tre tranche, con cinque milioni garantiti da Regione Lombardia. Ma sul futuro incombe il destino del Pra, Pubblico registro automobilistico che potrebbe essere messo in discussione dal certificato unico. Cosa accadrebbe a quel punto delle risorse che lo Stato riconosce per la gestione del Pra stesso e che servono all'Aci per sostenere parte delle spese legate alla Formula Uno?