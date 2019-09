Formula 1, Aci: "Gran Premio d'Italia a Monza, firma sino al 2028"

In apertura della conferenza stampa del 90 Gran Premio d'Italia a Monza il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani ha annunciato: "Oggi firmeremo un contratto decennale con il Comune di Monza, funzionale alla stipula di quello con Libery Media. La storia continua e oggi scriviamo un capitolo importante, dando continuita' per quasi dieci anni al rapporto tra Aci, Sias e il consorzio del Parco di Monza", che serve a dare a Liberty Media, societa' che gestisce la Formula Uno, la certezza di avere la disponibilita' del circuito per i prossimi anni. Damiani ha proseguito parlando del lavoro di squadra e sottolineando la collaborazione di "Regione Lombardia e Comune di Milano" per raggiungere la firma. La nuova convenzione entrera' in vigore a gennaio 2020 e scadra' il 31 dicembre 2028. Il canone annuo e' fissato in 900 mila euro.

Fontana: "Autodromo è eccellenza di Regione Lombardia"