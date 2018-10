Insegnante presa a sediate in classe: shock in una scuola di Vimercate

Insegnante presa a colpi di sedia dai suoi alunni finisce in ospedale: i fatti si sono svolti ieri a Vimercate, Monza, all'interno dell'istituto secondario superiore "Floriani". La donna, docente di storia di 55 anni, è stata colpita alla testa ed alla spalla ed ha subito lesioni, come riporta Repubblica, guaribili in cinque giorni. Ai carabinieri ha spiegato di essere stata aggredita all'improvviso in classe: qualcuno ha spento le luci e altri le hanno scagliato addosso più di una sedia, tra cui quella che l'ha colpita alla spalla. E' stata sporta denuncia, ma pare che tutta la classe, al momento, abbia fatto muro non rivelando i nomi di chi ha compiuto l'aggressione.