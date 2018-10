La Multiutility del Nord si presenta al territorio: incontro a Monza

La Multiutility del Nord si presenta sui territori di riferimento, in cui opera ed è radicata. A Monza, appuntamento alle ore 17 del 18 ottobre nella sede di Assolombarda, in via Petrarca. Al centro dell’incontro – aperto a amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, cittadini – le possibili sinergie con la nuova società in cui sono confluite le utilities di cinque province, fra cui quelle storicamente attive a Monza.

Il Gruppo – uno dei primi dieci operatori nazionali, con A2A partner industriale e azionista di riferimento - attraverso l’integrazione delle aziende di cinque province lombarde ha ampliato il perimetro delle attività, sia in ambito territoriale sia dal punto di vista industriale.

L’attività è organizzata in quattro Business Unit che operano nella vendita di gas e energia elettrica; nella distribuzione di gas, acqua e energia elettrica; nella raccolta e termovalorizzazione dei rifiuti; nello sviluppo tecnologico e innovazione.

L’amministratore delegato di Acsm Agam, Paolo Soldani, e i responsabili della Business Unit Tecnologia e Innovazione, illustreranno in particolare le proposte nel campo delle smart cities e delle smart technologies a beneficio dei territori con lo sviluppo in particolare della smart city, dell’efficientamento energetico, dell’illuminazione pubblica, della mobilità sostenibile, della videosorveglianza. La conferenza sarà aperta dal sindaco di Monza, Dario Allevi, dal presidente del presidio territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda, Andrea Dell’Orto, e dal presidente di Acsm Agam, Paolo Busnelli.