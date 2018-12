M5 sino a Monza: in Senato l'emendamento per finanziare l'opera

L'emendamento per finanziare il prolungamento della metro 5 da Milano ai Comuni a Nord sino a Monza è stato depositato in Senato e porta la firma dei brianzoli Massimiliano Romeo (capogruppo al Senato della Lega) e Gianmarco Corbetta (M5S), con la sottoscrizione dei senatori di tutti i partiti. Ora il voto in Finanziaria. Come riporta il Giorno, l'emendamento propone risorse per almeno 15 milioni per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 per il 2023, 245 per il 2024, 200 per il 2025, 120 per il 2026 e 10 per il 2027: in tutto 900 milioni, come richiesto dagli enti locali, che ce ne metteranno 350.

Il progetto, già approvato dai sindaci di Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, da Regione Lombardia, Città metropolitana e Provincia di Monza, sarà a giorni depositato dal primo cittadino di Milano Giuseppe Sala .

In Regione emendamento per metro linea 2 sino a Rozzano-Binasco e M3 sino a Cormano-Paderno

E sul tema infrastrutture e Cinque Stelle, commenta oggi Massimo De Rosa , consigliere regionale del M5s Lombardia, intervenendo sugli emendamenti e sugli ordini del giorno al Bilancio regionale depositati dal Movimento 5 stelle in previsione della discussione in Consiglio regionale della settimana prossima: "Si' alle infrastrutture, facciamo tutte le opere che servono davvero ai cittadini e al territorio". Sono decine, fa sapere il M5s, gli emendamenti depositati dal gruppo consiliare che chiedono investimenti per opere strategiche per i cittadini lombardi. Tra questi la richiesta del prolungamento delle linee metropolitane, la riqualificazione di strade e ponti, l'estensione della rete ferroviaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche e importanti investimenti in mobilita' sostenibile.

Tra le sollecitazioni, nello specifico, il prolungamento della linea M2 in direzione sud da Assago a Rozzano-Binasco e il prolungamento della M3 da Milano a Cormano-Paderno Dugnano. Il M5s chiede investimenti anche per la messa in sicurezza delle strade locali, di ponti e viadotti e la manutenzione straordinaria della rete stradale regionale. C'e' anche la richiesta di garantire gli stanziamenti per la riqualificazione della Milano-Meda oltre a 1,2 milioni di euro per i Piani di eliminazioni delle barriere architettoniche (PEBA). "Per il Movimento 5 Stelle - conclude De Rosa - le infrastrutture non sono mai state un tabu' e in Lombardia sono centinaia le opere che necessitano finanziamenti immediati. Le risorse pero' devono essere spese solo se garantiscono benefici reali al territorio, non per riempire le tasche di questo o quell'imprenditore. Riqualificazione e manutenzione alle infrastrutture esistenti devono essere la priorita'. Un esempio su tutti: la chiusura dei ponti sul Po ha impatti devastanti per cittadini e aziende. Il risultato della votazione sugli emendamenti dira' chi sono quelli del si' o quelli del no".