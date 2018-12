Metro Milano-Monza, Salvini: "Fondi inseriti in ultimo budget"

"Nell'ultimo budget abbiamo inserito i fondi sia per la metro di Roma sia per quella Milano-Monza". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ha rassicurato sull'inserimento in Manovra dei fondi per la metropolitana di Roma e per il prolungamento della M5 di Milano fino a Monza, oggi a margine di un incontro con gli industriali nella sede di Assolombarda.

Fontana: "Molto soddisfatto da annuncio di Salvini"