Migranti aggrediscono mediatore in Brianza: quattro arresti

Quattro richiedenti asilo sono stati arrestati dai carabinieri di Carate Brianza per sequestro di persona, minacce aggravate in concorso e lesioni: hanno aggredito e chiuso in bagno il mediatore culturale del centro dove erano ospiti. E' accaduto ieri intorno a mezzogiorno nella cooperativa Girasoli di via Vigano 1, proprio nella cittadina in provincia di Monza. I quattro - un gambiano di 27 anni, due nigeriani di 24 e un nigeriano di 21 - hanno protestato contro i responsabili del centro esigendo il "pocket money" di dicembre, una somma di circa 75 euro, prevista per chi e' inserito nei programmi di accoglienza. Hanno quindi inveito contro il mediatore culturale, un pakistano di 29 anni. Poi lo hanno chiuso in bagno, per circa mezz'ora (stando al suo racconto) e lo hanno minacciato di non farlo uscire se non avessero ottenuto i soldi. La vittima in un momento di distrazione e' riuscita pero' a contattare il responsabile del centro, 32enne, il quale ha chiamato i soccorsi.

I militari giunti sul posto hanno liberato il pakistano, fermato i responsabili, e tranquillizzato anche gli altri ospiti che rivendicavano la somma loro destinata. Poi hanno portato i 4 responsabili in caserma, ma poco dopo alcuni altri richiedenti asilo si erano radunati fuori dalla stazione dei carabinieri in solidarieta' ai quattro accusati; anche in questo caso l'arrivo dei militari del servizio Radiomobile ha riportato la situazione alla normalita'. Il pakistano e' stato portato nel frattempo all'ospedale di Carate, dove gli e' stata riscontrata una contusione guaribile in 3 giorni. Gli aggressori invece al carcere di Monza.

Commenta il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi: "I quattro richiedenti asilo, tre giovani nigeriani ed un gambiano, arrestati con con l'accusa di aver aggredito ieri con un coltello, minacciato, picchiato e sequestrato un mediatore culturale al centro di accoglienza Il Girasole a Carate Brianza, per protesta contro la mancata consegna del pocket money, ora siano espulsi immediatamente. Questi violenti non meritano nessuna forma di protezione. Rimandiamoli in Nigeria e in Gambia, dove non ci sono guerre. Questi non sono profughi da aiutare, questi sono violenti che non meritano nessuna accoglienza a nostre spese".