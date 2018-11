Monza, da Regione Lombardia 25 milioni per salvare il Gp di Formula Uno

Nella manovra finanziaria 2019/2021 di Regione Lombardia, approvata dalla Giunta, è stato inserito uno stanziamento di 25 milioni di euro per il Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza per il quinquennio 2020-2024. Il finanziamento vuole favorire il rinnovo della concessione che Regione Lombardia riconosce alla Federazione Sportiva Nazionale Automobile Club d'Italia (Aci), Società Incremento Automobilismo e Sport e SIAS Spa, attraverso una concessione che prevede con un contributo annuale di 5 milioni di euro.

EVENTO CON POSITIVE RICADUTE ECONOMICHE PER TERRITORIO - "Come garantito nella riunione del 18 settembre - ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - abbiamo come sempre mantenuto la parola data: il Gran Premio d'Italia è uno e si chiama Monza. La Lombardia è sempre più internazionale e il Gran Premio a Monza non è soltanto un simbolo, ma fa da volano economico a tutto il territorio lombardo che Regione Lombardia vuole valorizzare e capitalizzare".