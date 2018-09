Monza, il cane antidroga del Comune si chiama "Decima Mas"

Bufera nel consiglio comunale di Monza a causa di un pastore tedesco membro dell'unità cinofila con cui la polizia locale. Il problema? Il suo nome, "Narco della Decima Mas". Così è riportato nei documenti dell'Ufficio sicurezza comunale, con la menzione per esteso del suo pedigree, ovvero dell'allevamento da cui proviene. Che si chiama proprio Decima Mas. A storcere il naso è stato il consigliere Pd Marco Lamperti, che ha presentato una inetrrogazione in aula: "La specifica 'della Decima Mas' viene dal nome del suo allevamento, che pare essere uno dei migliori del Paese, ma che forse non meriterebbe le attenzioni delle istituzioni, visto questo tono vagamente nostalgico. Comprendo ci si volesse avvalere del miglior centro di addestramento, ma se proprio non si poteva rinunciare a quel povero cane si sarebbe potuto evitare di menzionare in un documento pubblico il nome per esteso di un'organizzazione militare che si rese protagonista dopo l'8 settembre di mostruosi delitti. Quanto meno per rispetto nei confronti delle vittime. Non è una banalità, perché l'orrore nazifascista non fu una banalità e trovo poco saggio banalizzare questioni di questo tipo", ha commentato su facebook. L'allevamento Decima Mas si trova ad Agugliano, in provincia di Ancona. Contattato da Repubblica, uno dei responsabili ha dichiarato che il nome deriva dal fatto che "un mio parente faceva parte del Battaglione San Marco, che operava a stretto contatto con la Decima Mas".