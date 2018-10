Monza, la crisi di Villa Reale: pochi visitatori, gli operatori fuggono

E' crisi per la Villa Reale di Monza: la reggia del Piermarini, rilanciata nell'autunno del 2014 dopo un profondo restauro, è tornata semideserta, con molti meno visitatori di quelli previsti. E con introiti molto inferiori a quelli necessari per mantenere le 700 stanze dei saloni asburgici. Gli operatori sono in fuga: a inizio anno ha chiuso “Le cucine di Villa Reale”, l’elegante ristorante allestito nelle sale al piano terra del Corpo Centrale, dopo tre anni di conti in rosso. Al suo posto un bistrot. Il punto sulla situazione, descritta oggi dal quotidiano Il Giorno, è preoccupante anche per quanto riguarda le mostre ai piani superiori. Vuoto anche il Belvedere, abbandonato dal Museo del Design che la Triennale ha riportato a Milano.

La stagione del rilancio era stata avviata grazie all'ingresso di inquilini pubblici e privati sulla scia del bando del 2011 di Infrastrutture Lombarde per eseguire i lavori di recupero, coperti per circa 19 milioni da fondi pubblici e per 6 milioni dal contributo di un privato che a sua volta avrebbe mantenuto la gestione della reggia per 20 anni. Ma Nuova Villa Reale spa denuncia perdite per centinaia di migliaia di euro all'anno, come dichiarato dal sindaco di Monza Dario Allevi. Tra le contromisure al vaglio, una possibile apertura solo il fine settimana.