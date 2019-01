Monza, tassista si ferma per prestare soccorso: travolto e ucciso da un'auto

Monza, si ferma per prestare soccorso: travolto e ucciso da un'auto

Tragedia sulla Milano-Meda nella notte tra sabato e domenica: il 47enne tassista di Carugo Eugenio Fumagalli è morto per un gesto di altruismo purtroppo rivelatosi fatale per lui: ha infatti accostato il proprio mezzo per aiutare una coppia che era stata speronata dall'auto guidata da un 26enne di Lazzate, che si è poi allontanato dal luogo dell'incidente ed è stato successivamente individuato e indagato a piede libero. I due giovani erano rimasti incastrati nella propria vettura ed il 47enne non ha esitato a fermare la sua auto, indossare il gilet giallo e scendere in strada per prestare soccorso. Purtroppo per lui sono sopraggiunte altre due vetture, una delle quali lo ha travolto uccidendolo sul colpo.