Morgan, appello ai fan contro lo sfratto: flash mob a Monza

Marco Castoldi, in arte Morgan, è sotto sfratto: a seguito del pignoramento deciso dal tribunale di Monza, il cantante e personaggio tv deve lasciare la sua abitazione. E' la conseguenza delle richieste di Asia Argento e Jessica Mazzoli, ex mogli dell'ex leader dei Bluvertigo che lamentano i mancati pagamenti degli alimenti per le figlie Anna Lou e Lara. Ed ora Morgan lancia un appello ai suoi, riportato dal Fatto Quotidiano, con il quale chiede ad amici e colleghi di dare una manoa "un uomo-artista-cittadino che viene cacciato da casa sua ingiustamente". Come? Con un flash mob e magari anche con una occupazione dell'immobile. Il flash mob è previsto proprio per questa mattina. Rivendicando il suo impegno di "divulgatore musicale a livello nazionale", Morgan ha dichiarato che ciò "sarebbe bastato a non consentire una simile e umiliante circostanza. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato solo"