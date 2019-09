Morgan: "Dopo lo sfratto a Monza, vivo da bohemien"

"Vivo da bohe'mien. Quando uno ha se stesso e ha la fortuna di vivere sulla creativita', niente lo puo' atterrare ne' atterrire. I soldi non sono tutto, sono qualcosa". Ha raccontato cosi' la sua situazione economica Morgan, alias Marco Castoldi, ex frontman dei Bluvertigo e piu' volte giudice nei talent musicali, dopo le vicende che lo hanno portato a subire il pignoramento della sua casa a Monza, compresi gli strumenti che vi erano custoditi. Dopo essere andato sul lastrico, il cantante aveva ammesso di vivere a Chinatown, a Milano, in semi-poverta'. Castoldi attribuisce al suo essere "libero" il motivo delle sue difficolta': "E' ovvio vivere periodi difficili con quello che dico. E soprattutto la mia situazione e' una conseguenza di persone o organismi che mi sono nemici perche' la liberta' non va di moda in Italia, in questo bigottismo. In un altro Paese non ci sarebbe nessun problema sul fatto che uno come me, dica le cose che dico io, e viva come vivo io. Il modo di vivere degli italiani e' giudicante, infatti siamo in un Paese morto a livello creativo". L'artista lamenta anche la solitudine in cui si e' trovato: "C'e' un'ipocrisia continua, tutti sembrano amici ma non lo sono. Io sono libero e sono nel mondo: io sono normale, non c'e' niente di assurdo, ma mi vogliono far credere che sono assurdo". A chi - oggi a margine della conferenza stampa del Premio Tenco 2019 - gli chiedeva se stia scrivendo nuove canzoni, ha risposto: "La discografia italiana non mi fa impazzire. Io ho 45 album di inediti, ma fare il musicista non vuol dire pubblicare. La maggior parte di quelli che pubblicano invece sono scarsi".