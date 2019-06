Salvini anticipa notizia arresti, Procura di Monza su tutte le furie

"L'anticipata pubblicazione della notizia espone a rischio espone a rischio il buon esito" dell'operazione di polizia ancora in corso nella zona di Varedo. Così ieri la Procura di Monza in riferimento alla comunicazione fatta in mattinata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'arresto di "undici pregiudicati sranieri". Il comunicato della Procura di Monza fa "riferimento alle ripetute richieste di notizie che qui stanno pervenendo dagli organi di informazione, in ordine a una operazione di polizia nella zona di Varedo a seguito della commissione dei reati di tentato omicidio, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi".

La comunicazione via social del leader della Lega avrebbe insomma rischiato di pregiudicare l'operazione stessa. Cosa aveva scritto Salvini? Queste le sue parole: "Beccati undici pregiudicati stranieri, quasi tutti irregolari, per tentato omicidio, spaccio, detenzione e porto abusivo di armi. Scatenavano la guerra per il controllo della droga a Varedo, nel Milanese: nessuna pieta' per i venditori di morte. Grazie ai Carabinieri. Pene esemplari ed espulsioni".